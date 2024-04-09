https://uz.sputniknews.ru/20240409/otmen-pusk-raketa-angara-a-5-kosmodrom-vostochnyy-43361590.html
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили — причина
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили — причина
Sputnik Узбекистан
Старт ракеты с разгонным блоком "Орион" с испытательной полезной нагрузкой должен был состояться в 12:00 мск. Повторный запуск состоится не ранее чем через сутки
2024-04-09T16:25+0500
2024-04-09T16:25+0500
2024-04-09T16:25+0500
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космодром "восточный"
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили, сообщает РИА Новости."Выдана команда "отбой пуска", — сказал комментатор на стартовой площадке.Ракета с разгонным блоком "Орион" с испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать в 12:00 мск. Это был бы первый пуск "Ангары" с Восточного: до этого ракеты-носители этого семейства стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области.По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, пуск прервала автоматика.Борисов также добавил, что в окончательных причинах разберутся специалисты, а старт предварительно перенесли на резервную дату — 10 апреля.Для справки: Инфраструктуру для пусков ракет "Ангара" на Восточном строят с 2018 года. В ноябре — декабре 2023 года прошли испытания полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту.Как ожидается, именно "Ангара" будет выводить с Восточного модуля Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.Ранее состоялись три пуска легкой и три пуска тяжелой "Ангары", все — с космодрома Плесецк в Архангельской области. Планируется, что в будущем появится более грузоподъемная версия "Ангара-А5М".
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
отмена первый пуск ракета ангара -а 5 космодром восточный
отмена первый пуск ракета ангара -а 5 космодром восточный
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили — причина
Старт ракеты с разгонным блоком "Орион" с испытательной полезной нагрузкой должен был состояться в 12:00 мск. Повторный запуск состоится не ранее чем через сутки.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
Первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили, сообщает РИА Новости.
"Выдана команда "отбой пуска", — сказал комментатор на стартовой площадке.
Ракета с разгонным блоком "Орион" с испытательной полезной нагрузкой должна была стартовать в 12:00 мск. Это был бы первый пуск "Ангары" с Восточного: до этого ракеты-носители этого семейства стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области.
По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, пуск прервала автоматика.
"За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", — объяснил он.
Борисов также добавил, что в окончательных причинах разберутся специалисты, а старт предварительно перенесли на резервную дату — 10 апреля.
Для справки: Инфраструктуру для пусков ракет "Ангара" на Восточном строят с 2018 года. В ноябре — декабре 2023 года прошли испытания полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту.
Как ожидается, именно "Ангара" будет выводить с Восточного модуля Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.
Ранее состоялись три пуска легкой и три пуска тяжелой "Ангары", все — с космодрома Плесецк в Архангельской области. Планируется, что в будущем появится более грузоподъемная версия "Ангара-А5М".