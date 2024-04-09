https://uz.sputniknews.ru/20240409/vremya-prazdnichnogo-namaza-na-ramazan-xayit--raspisanie-po-uzbekistanu--43264874.html
Время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
Время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
Sputnik Узбекистан
В Управлении мусульман Узбекистана объявили время праздничной молитвы в Ташкенте и в регионах республики
2024-04-09T10:07+0500
2024-04-09T10:07+0500
2024-04-09T10:07+0500
узбекистан
общество
управление мусульман узбекистана
рамазан хайит
молитва
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мусульмане
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В среду, 10 апреля, в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит. Управление мусульман республики объявило время праздничного намаза с учетом разницы во времени в регионах. В связи с этим время молитвы в Ташкенте и в регионах страны несколько отличается.Время начала намаза по областям:Как отмечают Рамазан хайитХайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей дав им понять, что он особенный, отличается от других дней.Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
https://uz.sputniknews.ru/20240327/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-v-ramazan-xayit--kalendar-43168667.html
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узбекистан рамазан хайит намаз
узбекистан рамазан хайит намаз
Время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
В Управлении мусульман Узбекистана объявили время праздничной молитвы в Ташкенте и в регионах республики.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В среду, 10 апреля, в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит. Управление мусульман республики объявило время праздничного намаза с учетом разницы во времени в регионах.
В связи с этим время молитвы в Ташкенте и в регионах страны несколько отличается.
Время начала намаза по областям:
Андижанская область — 06.00
Бухарская область — 06.30
Джизакская область — 06.15
Навоийская область — 06.30
Наманганская область — 06.00
Самаркандская область — 06.20
Сырдарьинская область — 06.10
Сурхандарьинская область — 06.25
Ташкентская область — 06.10
Ферганская область — 06.00
Хорезмская область — 06.50
Кашкадарьинская область — 06.30
Как отмечают Рамазан хайит
Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.
Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.
В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.
Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.
Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.
Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.
В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей дав им понять, что он особенный, отличается от других дней.
Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.
* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников