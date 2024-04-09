https://uz.sputniknews.ru/20240409/vremya-prazdnichnogo-namaza-na-ramazan-xayit--raspisanie-po-uzbekistanu--43264874.html

Время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану

Время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану

Sputnik Узбекистан

В Управлении мусульман Узбекистана объявили время праздничной молитвы в Ташкенте и в регионах республики

2024-04-09T10:07+0500

2024-04-09T10:07+0500

2024-04-09T10:07+0500

узбекистан

общество

управление мусульман узбекистана

рамазан хайит

молитва

намаз

мусульмане

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В среду, 10 апреля, в Узбекистане будут отмечать Рамазан хайит. Управление мусульман республики объявило время праздничного намаза с учетом разницы во времени в регионах. В связи с этим время молитвы в Ташкенте и в регионах страны несколько отличается.Время начала намаза по областям:Как отмечают Рамазан хайитХайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан хайит — время добрых дел, примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Также необходимо совершить мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной. Нужно одеться в новую и чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей дав им понять, что он особенный, отличается от других дней.Будет уместно вручить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

https://uz.sputniknews.ru/20240327/skolko-dney-otdoxnut-uzbekistantsy-v-ramazan-xayit--kalendar-43168667.html

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