https://uz.sputniknews.ru/20240410/chto-mojet-skryvatsya-za-vesennim-gastritom--vrach-43372288.html
Что может скрываться за "весенним гастритом" — врач
Что может скрываться за "весенним гастритом" — врач
Sputnik Узбекистан
Диетолог объяснила, почему весной у некоторых людей появляются тошнота и боли в животе
2024-04-10T22:07+0500
2024-04-10T22:07+0500
2024-04-10T22:07+0500
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Тошнота, дискомфорт, вздутие, тяжесть и боль в животе – такие симптомы могут возникать весной у метеочувствительных людей с хроническим гастритом. В этих случаях обострение заболевания бывает связано с реакцией организма на атмосферные явления, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.Однако, по ее словам, иногда под "весенний гастрит" маскируются другие патологии."Гастрит – это воспаление, которое чаще всего бывает вызвано хеликобактерной инфекцией. Но бывает также аутоиммунный гастрит, бывает гастрит, связанный с аллергией, то есть эозинофильное поражение. При тяжелой аллергии может не быть ни сыпи, ни каких-то респираторных проявлений, но могут быть проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Идет пыление березы или других деревьев, например, и от употребления таких продуктов, как морковь, яблоко, картошка, могут обостряться гастроинтестинальные проявления (в силу аллергической перекрестной реакции, – ред.). Но это не "весенний гастрит", это связано с аллергией, надо ее лечить, а не пережидать, когда весна закончится", – предупредила специалист.Также она добавила, что весной многие люди постятся или начинают худеть к лету, не уделяя должного внимания сбалансированности своего рациона. В результате у них наблюдается дефицит калорий, нехватка белка из-за ограничения мяса или избыток простых углеводов.Гастроэнтеролог также объяснила, в каком случае дискомфорт в животе – повод обратиться за медицинской помощью."Если эти симптомы возникли однократно – вы понимаете, что вчера съели квашеной или свежей капусты, заели это фасолью, и у вас заболел живот, – то это связано с большим количеством клетчатки. На следующий день или через сутки у вас все проходит. Это будет называться временным дискомфортом или минимальной пищеварительной дисфункцией, связанной с элементарным фактором – нарушением питания. Если же эти симптомы регулярно повторяются, то надо идти к врачу, обследоваться и выяснять, с чем это связано", – заключила Бережная.
https://uz.sputniknews.ru/20240408/poterya-appetit-vrach-rekomendatsii-43330824.html
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диетолог весна гастрит
Что может скрываться за "весенним гастритом" — врач
Диетолог объяснила, почему весной у некоторых людей появляются тошнота и боли в животе.
Тошнота, дискомфорт, вздутие, тяжесть и боль в животе – такие симптомы могут возникать весной у метеочувствительных людей с хроническим гастритом. В этих случаях обострение заболевания бывает связано с реакцией организма на атмосферные явления, рассказала радио Sputnik
кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
Однако, по ее словам, иногда под "весенний гастрит" маскируются другие патологии.
"Гастрит – это воспаление, которое чаще всего бывает вызвано хеликобактерной инфекцией. Но бывает также аутоиммунный гастрит, бывает гастрит, связанный с аллергией, то есть эозинофильное поражение. При тяжелой аллергии может не быть ни сыпи, ни каких-то респираторных проявлений, но могут быть проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Идет пыление березы или других деревьев, например, и от употребления таких продуктов, как морковь, яблоко, картошка, могут обостряться гастроинтестинальные проявления (в силу аллергической перекрестной реакции, – ред.). Но это не "весенний гастрит", это связано с аллергией, надо ее лечить, а не пережидать, когда весна закончится", – предупредила специалист.
Также она добавила, что весной многие люди постятся или начинают худеть к лету, не уделяя должного внимания сбалансированности своего рациона. В результате у них наблюдается дефицит калорий, нехватка белка из-за ограничения мяса или избыток простых углеводов.
"В их рационе может появиться гораздо больше жесткой клетчатки, которую они никогда не ели в таком количестве, – морковь, свекла, капуста", – добавила Бережная.
Гастроэнтеролог также объяснила, в каком случае дискомфорт в животе – повод обратиться за медицинской помощью.
"Если эти симптомы возникли однократно – вы понимаете, что вчера съели квашеной или свежей капусты, заели это фасолью, и у вас заболел живот, – то это связано с большим количеством клетчатки. На следующий день или через сутки у вас все проходит. Это будет называться временным дискомфортом или минимальной пищеварительной дисфункцией, связанной с элементарным фактором – нарушением питания. Если же эти симптомы регулярно повторяются, то надо идти к врачу, обследоваться и выяснять, с чем это связано", – заключила Бережная.