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https://uz.sputniknews.ru/20240410/eaeu-gumanitarnoye-razminirovaniye-standarty-43376146.html
Для гуманитарного разминирования ЕАЭС разработают новые стандарты
Для гуманитарного разминирования ЕАЭС разработают новые стандарты
Sputnik Узбекистан
Разминирование в зонах ЧС на территории ЕАЭС будут проводить по ГОСТу. Сейчас ученые работают над созданием новых стандартов для робототехники
2024-04-10T14:50+0500
2024-04-10T14:50+0500
еаэс
технологии
россия
ученые
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют разработать два новых ГОСТа с техническими требованиями к роботам для гуманитарного разминирования в зонах чрезвычайных ситуаций на территории стран ЕАЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.Представитель ВНИИ ГОЧС уточнил, что сейчас к робототехнической продукции применяют пять ГОСТов, еще 17 стандартов содержат требования к ее испытаниям.Кроме того, собеседник агентства добавил, что выполнение производителями в полном объеме требований стандартов к аварийно-спасательным робототехническим средствам позволит обеспечить соблюдение технического регламента ЕАЭС 050/2021 и сертификацию такой продукции."Срок действия сертификата соответствия для партии продукции или единичного изделия не устанавливается, а для продукции, выпускаемой серийно, не более пяти лет. Однако даже в это срок будет проходить инспекционный контроль для периодической оценки сертифицированной продукции. Это предполагает отбор, идентификацию и испытание продукции, анализ состояния производства, проверку жалоб на сертифицированную продукцию", — заключил Мошков.
https://uz.sputniknews.ru/20240409/eaeu-rost-vypusk-selxozproduktsiya-43349431.html
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еаэс, технологии, россия, ученые
еаэс, технологии, россия, ученые

Для гуманитарного разминирования ЕАЭС разработают новые стандарты

14:50 10.04.2024
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения по ликвидации ЧС в Татарстане
Командно-штабные учения по ликвидации ЧС в Татарстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Максим Богодвид
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Разминирование в зонах ЧС на территории ЕАЭС будут проводить по ГОСТу. Сейчас ученые работают над созданием новых стандартов для робототехники.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют разработать два новых ГОСТа с техническими требованиями к роботам для гуманитарного разминирования в зонах чрезвычайных ситуаций на территории стран ЕАЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.
"До вступления в силу технического регламента ЕАЭС экспертам ВНИИ ГОЧС предстоит разработать два стандарта по робототехническим средствам: межгосударственный ГОСТ по общим техническим требованиям и методам испытаний робототехнических средств для проведения аварийно-спасательных работ и национальный ГОСТ, определяющий общие технические требования и методы испытаний робототехнических средств для гуманитарного разминирования", рассказал он.
Представитель ВНИИ ГОЧС уточнил, что сейчас к робототехнической продукции применяют пять ГОСТов, еще 17 стандартов содержат требования к ее испытаниям.
"Среди таких документов — ГОСТы, определяющие общие технические требования и методы испытаний мобильных робототехнических комплексов при проведении аварийно-спасательных работ и пожаротушения, требования по безопасности к роботам и робототехническим устройствам. Ряд стандартов определяет методы испытаний на стойкость машин, приборов и других технических изделий к различным внешним воздействиям - ударам, агрессивными и другими специальными средами, климатическими факторами, включая пыль, песок, влажное тепло", — объяснил Мошков.
Кроме того, собеседник агентства добавил, что выполнение производителями в полном объеме требований стандартов к аварийно-спасательным робототехническим средствам позволит обеспечить соблюдение технического регламента ЕАЭС 050/2021 и сертификацию такой продукции.
"Срок действия сертификата соответствия для партии продукции или единичного изделия не устанавливается, а для продукции, выпускаемой серийно, не более пяти лет. Однако даже в это срок будет проходить инспекционный контроль для периодической оценки сертифицированной продукции. Это предполагает отбор, идентификацию и испытание продукции, анализ состояния производства, проверку жалоб на сертифицированную продукцию", — заключил Мошков.
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