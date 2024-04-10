https://uz.sputniknews.ru/20240410/eaeu-gumanitarnoye-razminirovaniye-standarty-43376146.html

Для гуманитарного разминирования ЕАЭС разработают новые стандарты

Для гуманитарного разминирования ЕАЭС разработают новые стандарты

Sputnik Узбекистан

Разминирование в зонах ЧС на территории ЕАЭС будут проводить по ГОСТу. Сейчас ученые работают над созданием новых стандартов для робототехники

2024-04-10T14:50+0500

2024-04-10T14:50+0500

2024-04-10T14:50+0500

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют разработать два новых ГОСТа с техническими требованиями к роботам для гуманитарного разминирования в зонах чрезвычайных ситуаций на территории стран ЕАЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова.Представитель ВНИИ ГОЧС уточнил, что сейчас к робототехнической продукции применяют пять ГОСТов, еще 17 стандартов содержат требования к ее испытаниям.Кроме того, собеседник агентства добавил, что выполнение производителями в полном объеме требований стандартов к аварийно-спасательным робототехническим средствам позволит обеспечить соблюдение технического регламента ЕАЭС 050/2021 и сертификацию такой продукции."Срок действия сертификата соответствия для партии продукции или единичного изделия не устанавливается, а для продукции, выпускаемой серийно, не более пяти лет. Однако даже в это срок будет проходить инспекционный контроль для периодической оценки сертифицированной продукции. Это предполагает отбор, идентификацию и испытание продукции, анализ состояния производства, проверку жалоб на сертифицированную продукцию", — заключил Мошков.

https://uz.sputniknews.ru/20240409/eaeu-rost-vypusk-selxozproduktsiya-43349431.html

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