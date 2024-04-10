https://uz.sputniknews.ru/20240410/mirrziyoyev-erdogan-telefonnyy-razgovor-ramazan-xayit-43376431.html
Президенты Узбекистана и Турции поговорили по телефону
Президенты Узбекистана и Турции поговорили по телефону
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган пожелали мира, благополучия и процветания братским народам двух стран.
2024-04-10T14:16+0500
2024-04-10T14:16+0500
2024-04-10T14:16+0500
политика
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турция
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
телефонный разговор
рамазан хайит
поздравление
поздравления
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Они выразили искренние пожелания мира, благополучия и процветания братским народам Узбекистана и Турции.Также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Стороны с удовлетворением отметили набирающее обороты двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, в том числе активный политический диалог, нарастающую динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах, плодотворный культурно-гуманитарный обмен.Особое внимание уделили продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний, расширению практического взаимодействия на уровне регионов двух стран.Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись мнениями по региональной повестке.
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узбекистан турция президенты телефон
узбекистан турция президенты телефон
Президенты Узбекистана и Турции поговорили по телефону
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган пожелали мира, благополучия и процветания братским народам двух стран.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан хайит, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Они выразили искренние пожелания мира, благополучия и процветания братским народам Узбекистана и Турции.
Также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
Стороны с удовлетворением отметили набирающее обороты двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, в том числе активный политический диалог, нарастающую динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах, плодотворный культурно-гуманитарный обмен.
Особое внимание уделили продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний, расширению практического взаимодействия на уровне регионов двух стран.
"Был рассмотрен график предстоящих мероприятий, в частности вопрос проведения очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня", — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись мнениями по региональной повестке.