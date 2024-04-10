https://uz.sputniknews.ru/20240410/mirrziyoyev-erdogan-telefonnyy-razgovor-ramazan-xayit-43376431.html

Президенты Узбекистана и Турции поговорили по телефону

Президенты Узбекистана и Турции поговорили по телефону

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган пожелали мира, благополучия и процветания братским народам двух стран.

2024-04-10T14:16+0500

2024-04-10T14:16+0500

2024-04-10T14:16+0500

политика

узбекистан

турция

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

телефонный разговор

рамазан хайит

поздравление

поздравления

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями в связи со священным для всей мусульманской уммы праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Они выразили искренние пожелания мира, благополучия и процветания братским народам Узбекистана и Турции.Также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Стороны с удовлетворением отметили набирающее обороты двустороннее взаимовыгодное сотрудничество, в том числе активный политический диалог, нарастающую динамику в торгово-экономической и инвестиционной сферах, плодотворный культурно-гуманитарный обмен.Особое внимание уделили продвижению проектов кооперации ведущих предприятий и компаний, расширению практического взаимодействия на уровне регионов двух стран.Лидеры Узбекистана и Турции также обменялись мнениями по региональной повестке.

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