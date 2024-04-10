https://uz.sputniknews.ru/20240410/mirziyoyev-pozdravleniya-ramazan-xayit-inostrannyye-partnery-43371666.html
Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с праздником Рамазан хайит
Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с праздником Рамазан хайит
Sputnik Узбекистан
В продолжающих поступать посланиях иностранные партнеры выражают искренние пожелания мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана, подтверждают стремление и далее всемерно развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество
2024-04-10T11:39+0500
2024-04-10T11:39+0500
2024-04-10T11:39+0500
узбекистан
рамазан хайит
поздравления
политика
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
сердар бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан и наступлением благословенного праздника Рамазан хайит на имя Шавката Мирзиёева поступают поздравления глав зарубежных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных общественных и религиозных деятелей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана."В своих посланиях, адресованных лидеру нашей страны, иностранные партнеры выражают искренние пожелания мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана, подтверждают стремление и далее всемерно развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество", — говорится в сообщении.Свои поздравления направили:Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль СаудНаследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль СаудПрезидент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевПервый Президент Республики Казахстан Нурсултан НазарбаевПрезидент Кыргызстана Садыр ЖапаровПрезидент Таджикистана Эмомали РаҳмонПрезидент Туркменистана Сердар БердымухамедовНациональный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы БердымухамедовПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам АлиевПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-СисиПрезидент Исламской Республики Иран Иброхим РаисиПрезидент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль НахаянВице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль МактумВице-президент, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль НахаянЭмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль ТаниЗаместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдуллах бин Хамад Аль ТаниЭмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-СабахКороль Марокко Мухаммад VIКороль Бахрейна Шейх Хамад бин Иса Аль ХалифаКороль Хашемитского Королевства Иордания Абдалла IIСултан Омана Хейсам бин Тарик Аль СаидПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар АсадПрезидент Республики Ирак Абдельлатиф Джамал РашидСултан Государства Бруней-Даруссалам Хассанал БолкияхПрезидент Государства Палестина Махмуд АббасГенеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим ТахаГенеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек ОмуралиевГенеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав НозириПредседатель Управления мусульман Кавказа Шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде.Поздравления продолжают поступать.
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лидеры страны шавкат мирзиёев поздравления рамазан хайит
лидеры страны шавкат мирзиёев поздравления рамазан хайит
Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с праздником Рамазан хайит
В продолжающих поступать посланиях иностранные партнеры выражают искренние пожелания мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана, подтверждают стремление и далее всемерно развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
В связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан и наступлением благословенного праздника Рамазан хайит на имя Шавката Мирзиёева поступают поздравления глав зарубежных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных общественных и религиозных деятелей, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
"В своих посланиях, адресованных лидеру нашей страны, иностранные партнеры выражают искренние пожелания мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана, подтверждают стремление и далее всемерно развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество", — говорится в сообщении.
Свои поздравления направили:
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд
Наследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
Президент Таджикистана Эмомали Раҳмон
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси
Президент Исламской Республики Иран Иброхим Раиси
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум
Вице-президент, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян
Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани
Заместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдуллах бин Хамад Аль Тани
Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах
Король Марокко Мухаммад VI
Король Бахрейна Шейх Хамад бин Иса Аль Халифа
Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II
Султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Республики Ирак Абдельлатиф Джамал Рашид
Султан Государства Бруней-Даруссалам Хассанал Болкиях
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек Омуралиев
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири
Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
Поздравления продолжают поступать.