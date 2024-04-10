https://uz.sputniknews.ru/20240410/mirziyoyev-pozdravleniya-ramazan-xayit-inostrannyye-partnery-43371666.html

Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с праздником Рамазан хайит

Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с праздником Рамазан хайит

Sputnik Узбекистан

В продолжающих поступать посланиях иностранные партнеры выражают искренние пожелания мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана, подтверждают стремление и далее всемерно развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество

2024-04-10T11:39+0500

2024-04-10T11:39+0500

2024-04-10T11:39+0500

узбекистан

рамазан хайит

поздравления

политика

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

сердар бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В связи со священным для всей мусульманской уммы месяцем Рамазан и наступлением благословенного праздника Рамазан хайит на имя Шавката Мирзиёева поступают поздравления глав зарубежных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных общественных и религиозных деятелей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана."В своих посланиях, адресованных лидеру нашей страны, иностранные партнеры выражают искренние пожелания мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана, подтверждают стремление и далее всемерно развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество", — говорится в сообщении.Свои поздравления направили:Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль СаудНаследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль СаудПрезидент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевПервый Президент Республики Казахстан Нурсултан НазарбаевПрезидент Кыргызстана Садыр ЖапаровПрезидент Таджикистана Эмомали РаҳмонПрезидент Туркменистана Сердар БердымухамедовНациональный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы БердымухамедовПрезидент Азербайджанской Республики Ильхам АлиевПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-СисиПрезидент Исламской Республики Иран Иброхим РаисиПрезидент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль НахаянВице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль МактумВице-президент, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль НахаянЭмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль ТаниЗаместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдуллах бин Хамад Аль ТаниЭмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-СабахКороль Марокко Мухаммад VIКороль Бахрейна Шейх Хамад бин Иса Аль ХалифаКороль Хашемитского Королевства Иордания Абдалла IIСултан Омана Хейсам бин Тарик Аль СаидПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар АсадПрезидент Республики Ирак Абдельлатиф Джамал РашидСултан Государства Бруней-Даруссалам Хассанал БолкияхПрезидент Государства Палестина Махмуд АббасГенеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим ТахаГенеральный секретарь Организации тюркских государств Кубаничбек ОмуралиевГенеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав НозириПредседатель Управления мусульман Кавказа Шейх-ул-ислам Аллахшукюр Пашазаде.Поздравления продолжают поступать.

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лидеры страны шавкат мирзиёев поздравления рамазан хайит