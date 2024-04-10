https://uz.sputniknews.ru/20240410/vtoroy-otmen-pusk-raketa-angara-5-kosmodrom-vostochnyy-43380245.html

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменили

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный вновь отменили

Sputnik Узбекистан

Запуск снова перенесли не менее чем на сутки. Он станет первым пуском "Ангары" с Восточного: до этого ракеты-носители этого семейства стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области

2024-04-10T16:26+0500

2024-04-10T16:26+0500

2024-04-10T16:53+0500

роскосмос

космос

запуск

ракета

космодром "восточный"

наука

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Первый старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменили второй раз подряд, сообщает РИА Новости.Он должен был стать первым пуском "Ангары" с Восточного: до этого ракеты-носители этого семейства стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области."Выдана команда: "отбой пуска", — сказал комментатор на стартовой площадке.Запуск снова перенесли не менее чем на сутки."Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа", — объявили на площадке.По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, вторая отмена пуска "Ангары" с космодрома Восточный произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Также Борисов добавил, что необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло, поэтому с высокой вероятностью после анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии, предварительно, попытку запуска повторят 11 апреля в то же время.Напомним, что изначально первый в истории старт "Ангары" с Восточного был назначен на 12.00 мск 9 апреля, однако автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Это произошло из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Поэтому старт переназначили на резервную дату — 10 апреля.Для справки: Семейство ракет "Ангара" создается в России с 1992 года. Один стартовый стол есть на космодроме Плесецк в Архангельской области, с него прошли три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014 году) и три пуска "Ангары-А5" тяжелого класса.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. Предполагается, что в будущем отсюда будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", которую станут использовать для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней. Также ожидается появление "Ангары-А5В" повышенной грузоподъемности (37,5 тонны на низкую околоземную орбиту) с кислородно-водородной третьей ступенью.

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роскосмос, космос, запуск, ракета, космодром "восточный", наука