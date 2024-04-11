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К 2030 году ВВП Узбекистана может вырасти до $160 млрд — Притчин
К 2030 году ВВП Узбекистана может вырасти до $160 млрд — Притчин
Sputnik Узбекистан
Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова рассказал о том, какие задачи стоят перед Узбекистаном в вопросе привлечения инвестиций.
2024-04-11T14:46+0500
2024-04-11T14:46+0500
2024-04-11T14:53+0500
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узбекистан
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инвестиции
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Согласно стратегии к 2030 году ВВП Узбекистана вырастет в два раза — до $160 млрд. ВВП на душу населения должно достичь $4 тысяч. Для этого в республику необходимо привлечь $250 млрд инвестиций. О том, какие задачи стоят перед Узбекистаном в вопросе привлечения этих инвестиций, рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста на тему: "Инвестиционное сотрудничество России и стран Центральной Азии на современном этапе" в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По словам эксперта, из этих инвестиций $140 млрд будут иностранными, $40 млрд —привлечены по программе государственно частного партнерства. Притчин также отметил, в той или иной степени это будут частные средства и подчеркнул, что перед Узбекистаном стоят важные задачи в вопросе привлечения этих инвестиций.Он также указал на важность того, чтобы внешний долг Узбекистана не превышал 50% ВВП.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан ввп инвестиции
узбекистан ввп инвестиции
К 2030 году ВВП Узбекистана может вырасти до $160 млрд — Притчин
14:46 11.04.2024 (обновлено: 14:53 11.04.2024)
Эксклюзив
Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова рассказал о том, какие задачи стоят перед Узбекистаном в вопросе привлечения инвестиций.
Согласно стратегии к 2030 году ВВП Узбекистана вырастет в два раза — до $160 млрд. ВВП на душу населения должно достичь $4 тысяч. Для этого в республику необходимо привлечь $250 млрд инвестиций. О том, какие задачи стоят перед Узбекистаном в вопросе привлечения этих инвестиций, рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста на тему: "Инвестиционное сотрудничество России и стран Центральной Азии на современном этапе" в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По словам эксперта, из этих инвестиций $140 млрд будут иностранными, $40 млрд —привлечены по программе государственно частного партнерства. Притчин также отметил, в той или иной степени это будут частные средства и подчеркнул, что перед Узбекистаном стоят важные задачи в вопросе привлечения этих инвестиций.
Он также указал на важность того, чтобы внешний долг Узбекистана не превышал 50% ВВП.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.