https://uz.sputniknews.ru/20240411/k-2030-godu-vvp-uzbekistana-mojet-vyrasti-do-160mlrd--pritchin-43390475.html

К 2030 году ВВП Узбекистана может вырасти до $160 млрд — Притчин

К 2030 году ВВП Узбекистана может вырасти до $160 млрд — Притчин

Sputnik Узбекистан

Завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова рассказал о том, какие задачи стоят перед Узбекистаном в вопросе привлечения инвестиций.

2024-04-11T14:46+0500

2024-04-11T14:46+0500

2024-04-11T14:53+0500

видео

пресс-центр

sputnik

узбекистан

мнение эксперта

центральная азия

сотрудничество

инвестиции

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Согласно стратегии к 2030 году ВВП Узбекистана вырастет в два раза — до $160 млрд. ВВП на душу населения должно достичь $4 тысяч. Для этого в республику необходимо привлечь $250 млрд инвестиций. О том, какие задачи стоят перед Узбекистаном в вопросе привлечения этих инвестиций, рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста на тему: "Инвестиционное сотрудничество России и стран Центральной Азии на современном этапе" в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По словам эксперта, из этих инвестиций $140 млрд будут иностранными, $40 млрд —привлечены по программе государственно частного партнерства. Притчин также отметил, в той или иной степени это будут частные средства и подчеркнул, что перед Узбекистаном стоят важные задачи в вопросе привлечения этих инвестиций.Он также указал на важность того, чтобы внешний долг Узбекистана не превышал 50% ВВП.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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