https://uz.sputniknews.ru/20240411/posol-uzbekistana-navestil-sootechestvennikov-postradavshix-v-dtp-v-samarskoy-oblasti-43391637.html
Посол Узбекистана навестил соотечественников, пострадавших в ДТП в Самарской области
Посол Узбекистана навестил соотечественников, пострадавших в ДТП в Самарской области
Sputnik Узбекистан
Пострадавшие при аварии 18 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 – в удовлетворительном, состояние еще 2 оценивается как стабильно тяжелое.
2024-04-11T15:37+0500
2024-04-11T15:37+0500
2024-04-11T15:45+0500
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов совместно с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном посетили медучреждения региона и осмотрели оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП гражданам страны. Об этом сообщает пресс-служба посольства РУз. в РФ. Как отметил министр здравоохранения Самарской области, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в 4 больницах региона.Посол Ботиржон Асадов выразил благодарность Правительству региона и правоохранительным органам за содействие, а также самарским медработникам за высококвалифицированную помощь гражданам Узбекистана, пострадавшим в ДТП, добавили в пресс-службе.Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 8 апреля 2024 года на трассе "Урал-Муханово" с участием автобуса, следовавшего по маршруту "Чимкент-Нижний Новгород". В нем находилось 66 граждан Узбекистана, двое из которых погибли.
https://uz.sputniknews.ru/20240408/uzbekistantsy-dtp-avtobus-samarskaya-oblast-43329283.html
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Посол Узбекистана навестил соотечественников, пострадавших в ДТП в Самарской области
15:37 11.04.2024 (обновлено: 15:45 11.04.2024)
Пострадавшие при аварии 18 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 2-ое — в удовлетворительном, состояние еще 2-х оценивается как стабильно тяжелое.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов совместно с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном посетили медучреждения региона и осмотрели оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП гражданам страны. Об этом сообщает
пресс-служба посольства РУз. в РФ.
Как отметил министр здравоохранения Самарской области, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в 4 больницах региона.
“В настоящее время 18 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 – в удовлетворительном, состояние еще 2 оценивается как стабильно тяжелое,” — говорится в сообщении.
Посол Ботиржон Асадов выразил благодарность Правительству региона и правоохранительным органам за содействие, а также самарским медработникам за высококвалифицированную помощь гражданам Узбекистана, пострадавшим в ДТП, добавили в пресс-службе.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 8 апреля 2024 года на трассе "Урал-Муханово" с участием автобуса, следовавшего по маршруту "Чимкент-Нижний Новгород". В нем находилось 66 граждан Узбекистана, двое из которых погибли.