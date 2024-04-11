https://uz.sputniknews.ru/20240411/posol-uzbekistana-navestil-sootechestvennikov-postradavshix-v-dtp-v-samarskoy-oblasti-43391637.html

Посол Узбекистана навестил соотечественников, пострадавших в ДТП в Самарской области

Посол Узбекистана навестил соотечественников, пострадавших в ДТП в Самарской области

Sputnik Узбекистан

Пострадавшие при аварии 18 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 2 – в удовлетворительном, состояние еще 2 оценивается как стабильно тяжелое.

2024-04-11T15:37+0500

2024-04-11T15:37+0500

2024-04-11T15:45+0500

узбекистан

россия

самарская область

дтп

посол

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0b/43390045_0:51:1191:721_1920x0_80_0_0_2101b9eeadaad400e2c95c9cbc298321.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов совместно с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном посетили медучреждения региона и осмотрели оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП гражданам страны. Об этом сообщает пресс-служба посольства РУз. в РФ. Как отметил министр здравоохранения Самарской области, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в 4 больницах региона.Посол Ботиржон Асадов выразил благодарность Правительству региона и правоохранительным органам за содействие, а также самарским медработникам за высококвалифицированную помощь гражданам Узбекистана, пострадавшим в ДТП, добавили в пресс-службе.Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 8 апреля 2024 года на трассе "Урал-Муханово" с участием автобуса, следовавшего по маршруту "Чимкент-Нижний Новгород". В нем находилось 66 граждан Узбекистана, двое из которых погибли.

https://uz.sputniknews.ru/20240408/uzbekistantsy-dtp-avtobus-samarskaya-oblast-43329283.html

узбекистан

россия

самарская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия самарская область дтп