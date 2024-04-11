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https://uz.sputniknews.ru/20240411/s-nachala-goda-uzbekistan-importiroval-gruzovyx-avtomobiley-menshe-43394444.html
С начала года Узбекистан импортировал грузовых автомобилей меньше
С начала года Узбекистан импортировал грузовых автомобилей меньше
Sputnik Узбекистан
За два месяца 2024 года в республику ввезено 5058 грузовиков.
2024-04-11T19:40+0500
2024-04-11T19:40+0500
узбекистан
китай
россия
южная корея
грузовик
импорт
транспорт
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан в текущем году незначительно сократил импорт грузовых автомобилей. По предварительным данным Агентства статистики, в январе-феврале 2024 года в республику из 16 зарубежных стран было ввезено 5058 грузовых автомобилей на сумму $58,5 млн.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт грузовых автомобилей снизился на 39 единиц.Вместе с тем отмечается, что самым крупным импортером грузовых машин в Узбекистан является Китай. Оттуда за 2 зимних месяца завезли 4 420 единиц грузового транспорта.Также в числе стран, откуда Узбекистан импортировал грузовики — Южная Корея, Россия и Польша.
https://uz.sputniknews.ru/20240331/skolko-transporta-v-uzbekistane-rabotaet-po-litsenzii---infografika-43221761.html
узбекистан
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южная корея
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узбекистан китай россия импорт грузовые автомобили
узбекистан китай россия импорт грузовые автомобили

С начала года Узбекистан импортировал грузовых автомобилей меньше

19:40 11.04.2024
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТест-драйв новой серии автомобилей КАМАЗ-54901
Тест-драйв новой серии автомобилей КАМАЗ-54901 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2024
© Sputnik / Максим Богодвид
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За два месяца 2024 года в республику из разных стран ввезено 5058 единиц грузового транспорта.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан в текущем году незначительно сократил импорт грузовых автомобилей. По предварительным данным Агентства статистики, в январе-феврале 2024 года в республику из 16 зарубежных стран было ввезено 5058 грузовых автомобилей на сумму $58,5 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт грузовых автомобилей снизился на 39 единиц.
Вместе с тем отмечается, что самым крупным импортером грузовых машин в Узбекистан является Китай. Оттуда за 2 зимних месяца завезли 4 420 единиц грузового транспорта.

Также в числе стран, откуда Узбекистан импортировал грузовики — Южная Корея, Россия и Польша.
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