https://uz.sputniknews.ru/20240411/uzbekistan-i-dunguan-planiruyut-razvivat-promyshlennoe-sotrudnichestvo-43389325.html

Узбекистан и Дунгуань планируют развивать промышленное сотрудничество — в каких сферах

Узбекистан и Дунгуань планируют развивать промышленное сотрудничество — в каких сферах

Sputnik Узбекистан

Администрация китайского города и представители Генконсульства Узбекистана рассмотрели перспективы сотрудничества в текстильной, кожевенной промышленности и электротехнике.

2024-04-11T12:50+0500

2024-04-11T12:50+0500

2024-04-11T12:50+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

экономика

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан и город Дунгуань (КНР) намерены развивать промышленное сотрудничество. В этой связи представители Генерального консульства Узбекистана в Гуанчжоу встретились с заместителем мэра города Дунгуань Синь Вэньчжоу, руководителями местного Инвестиционного бюро, Торгового бюро, Комитета содействия внешней торговле и представителями местных компаний. Об этом сообщает ИА "Дунё".Кроме этого, был организован форум экономического сотрудничества "Узбекистан-Китай (Дунгуань)" с участием предприятий электротехнической, текстильной, кожевенной промышленности города Дунгуань, администрации Сырдарьинской области и ассоциации "Узэлтеханоат".Во время переговоров, мэр города отметил, что в настоящее время многие предприятия Дунгуаня налаживают торгово-экономическое сотрудничество с предприятиями стран-участниц проекта "Один пояс, один путь". В свою очередь представители хокимията Сырдарьинской области проинформировали потенциальных партнеров о благоприятной бизнес-среде, созданной для иностранных инвесторов в регионе. А также пригласили представителей Дунгуаньских компаний к развитию своего производства в регионе.Вместе с тем, участники форума договорились обсудить перспективы сотрудничества в текстильной, кожевенной промышленности и электротехнике в ходе визита компаний города Дунгуань в Узбекистан в мае текущего года, добавили в агентстве.

https://uz.sputniknews.ru/20240404/uzbekistan-kitay-ukreplyayut-mejregionalnoye-sotrudnichestvo-43282186.html

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