Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240412/aleksandr-lukashenko-baxtiyor-saidov-vstrecha-minsk-43396686.html
Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в Минске
Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в Минске
Sputnik Узбекистан
По словам главы МИД Узбекистана, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня
2024-04-12T10:12+0500
2024-04-12T10:24+0500
узбекистан
беларусь
александр лукашенко
бахтиёр саидов
мид узбекистана
президент
встреча
минск
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0c/43396513_175:208:1261:819_1920x0_80_0_0_0c0a3572faf10014632b963172c4ecba.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провели встречу в Минске, сообщается в Telegram-канале главы МИД РУз.В начале встречи были переданы теплые приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева лидеру Беларуси, говорится в сообщении.Ранее мы сообщали, что в новом медцентре Олимпийского городка в Ташкенте используют белорусский опыт.Об этом рассказал Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов в ходе встречи с послом Беларуси Леонидом Мариничем, прошедшей в начале апреля.Генсек НОК отметил работу специализированного спортивного медицинского центра в Минске, который отвечает всем современным требованиям.В свою очередь глава белорусской дипмиссии в РУз подчеркнул достижения узбекистанских спортсменов в последние годы. В частности, на II Играх СНГ делегация республики заняла третье место в общекомандном зачете после России и хозяев соревнования, что является отличным показателем.
узбекистан
беларусь
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0c/43396513_227:120:1201:851_1920x0_80_0_0_054713fe5c0b8f2271a7b42a4fb38c40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, беларусь, александр лукашенко, бахтиёр саидов, мид узбекистана, президент, встреча, минск, сотрудничество
узбекистан, беларусь, александр лукашенко, бахтиёр саидов, мид узбекистана, президент, встреча, минск, сотрудничество

Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в Минске

10:12 12.04.2024 (обновлено: 10:24 12.04.2024)
© Telegram-канал Бахтиёра СаидоваАлександр Лукашенко и Бахтиёр Саидов провели встречу в Минске
Александр Лукашенко и Бахтиёр Саидов провели встречу в Минске - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2024
© Telegram-канал Бахтиёра Саидова
Подписаться
По словам главы МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провели встречу в Минске, сообщается в Telegram-канале главы МИД РУз.
В начале встречи были переданы теплые приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева лидеру Беларуси, говорится в сообщении.
"Наше сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня. Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Беларуси направят все свои ресурсы на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — написал Бахтиёр Саидов.
Ранее мы сообщали, что в новом медцентре Олимпийского городка в Ташкенте используют белорусский опыт.
Об этом рассказал Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов в ходе встречи с послом Беларуси Леонидом Мариничем, прошедшей в начале апреля.
Генсек НОК отметил работу специализированного спортивного медицинского центра в Минске, который отвечает всем современным требованиям.
В свою очередь глава белорусской дипмиссии в РУз подчеркнул достижения узбекистанских спортсменов в последние годы. В частности, на II Играх СНГ делегация республики заняла третье место в общекомандном зачете после России и хозяев соревнования, что является отличным показателем.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0