https://uz.sputniknews.ru/20240412/aleksandr-lukashenko-baxtiyor-saidov-vstrecha-minsk-43396686.html
Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в Минске
Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в Минске
Sputnik Узбекистан
По словам главы МИД Узбекистана, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня
2024-04-12T10:12+0500
2024-04-12T10:12+0500
2024-04-12T10:24+0500
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беларусь
александр лукашенко
бахтиёр саидов
мид узбекистана
президент
встреча
минск
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провели встречу в Минске, сообщается в Telegram-канале главы МИД РУз.В начале встречи были переданы теплые приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева лидеру Беларуси, говорится в сообщении.Ранее мы сообщали, что в новом медцентре Олимпийского городка в Ташкенте используют белорусский опыт.Об этом рассказал Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов в ходе встречи с послом Беларуси Леонидом Мариничем, прошедшей в начале апреля.Генсек НОК отметил работу специализированного спортивного медицинского центра в Минске, который отвечает всем современным требованиям.В свою очередь глава белорусской дипмиссии в РУз подчеркнул достижения узбекистанских спортсменов в последние годы. В частности, на II Играх СНГ делегация республики заняла третье место в общекомандном зачете после России и хозяев соревнования, что является отличным показателем.
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узбекистан, беларусь, александр лукашенко, бахтиёр саидов, мид узбекистана, президент, встреча, минск, сотрудничество
узбекистан, беларусь, александр лукашенко, бахтиёр саидов, мид узбекистана, президент, встреча, минск, сотрудничество
Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в Минске
10:12 12.04.2024 (обновлено: 10:24 12.04.2024)
По словам главы МИД Узбекистана Бахтиёра Саидова, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провели встречу в Минске, сообщается в Telegram-канале
главы МИД РУз.
В начале встречи были переданы теплые приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева лидеру Беларуси, говорится в сообщении.
"Наше сотрудничество, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня. Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Беларуси направят все свои ресурсы на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — написал Бахтиёр Саидов.
Об этом рассказал Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов в ходе встречи с послом Беларуси Леонидом Мариничем, прошедшей в начале апреля.
Генсек НОК отметил работу специализированного спортивного медицинского центра в Минске, который отвечает всем современным требованиям.
В свою очередь глава белорусской дипмиссии в РУз подчеркнул достижения узбекистанских спортсменов в последние годы. В частности, на II Играх СНГ делегация республики заняла третье место в общекомандном зачете после России и хозяев соревнования, что является отличным показателем.