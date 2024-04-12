https://uz.sputniknews.ru/20240412/aleksandr-lukashenko-baxtiyor-saidov-vstrecha-minsk-43396686.html

Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в Минске

Президент Беларуси и глава МИД Узбекистана провели встречу в Минске

Sputnik Узбекистан

По словам главы МИД Узбекистана, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня

2024-04-12T10:12+0500

2024-04-12T10:12+0500

2024-04-12T10:24+0500

узбекистан

беларусь

александр лукашенко

бахтиёр саидов

мид узбекистана

президент

встреча

минск

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провели встречу в Минске, сообщается в Telegram-канале главы МИД РУз.В начале встречи были переданы теплые приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева лидеру Беларуси, говорится в сообщении.Ранее мы сообщали, что в новом медцентре Олимпийского городка в Ташкенте используют белорусский опыт.Об этом рассказал Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Узбекистана Ойбек Касимов в ходе встречи с послом Беларуси Леонидом Мариничем, прошедшей в начале апреля.Генсек НОК отметил работу специализированного спортивного медицинского центра в Минске, который отвечает всем современным требованиям.В свою очередь глава белорусской дипмиссии в РУз подчеркнул достижения узбекистанских спортсменов в последние годы. В частности, на II Играх СНГ делегация республики заняла третье место в общекомандном зачете после России и хозяев соревнования, что является отличным показателем.

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узбекистан, беларусь, александр лукашенко, бахтиёр саидов, мид узбекистана, президент, встреча, минск, сотрудничество