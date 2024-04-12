https://uz.sputniknews.ru/20240412/mid-tadjikistan-nakazaniye-terakt-krokus-prichastnyye-43405919.html
МИД Таджикистана: Наказание за теракт в "Крокусе" должны понести все причастные
МИД Таджикистана: Наказание за теракт в "Крокусе" должны понести все причастные
Sputnik Узбекистан
По словам главы МИД Таджикистана, должны быть наказаны и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасного преступления
2024-04-12T19:02+0500
2024-04-12T19:02+0500
2024-04-12T19:02+0500
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таджикская сторона ожидает, что наказание за теракт в "Крокусе" должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в пятницу в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Мухриддина, Таджикистан в течение трех десятилетий стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности — назрела актуальность повышения эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ. Кроме того, события в Афганистане могут оказать влияние на пространство СНГ, а также "привести к изменениям в геополитическом балансе на всем евразийском пространстве", добавил он.Напомним, 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" произошел теракт.По словам очевидцев, в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.После событий в "Крокусе" СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
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мид таджикистан наказание теракт крокус организаторы исполнители пособники заказчики преступление
мид таджикистан наказание теракт крокус организаторы исполнители пособники заказчики преступление
МИД Таджикистана: Наказание за теракт в "Крокусе" должны понести все причастные
По словам главы МИД Таджикистана, должны быть наказаны и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасного преступления.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Таджикская сторона ожидает, что наказание за теракт в "Крокусе" должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики преступления, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в пятницу в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.
"Таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдет беспристрастно и справедливо. Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления", — сказал Сироджиддин Мухриддин.
По словам Мухриддина, Таджикистан в течение трех десятилетий стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности — назрела актуальность повышения эффективности деятельности Антитеррористического центра СНГ.
Кроме того, события в Афганистане могут оказать влияние на пространство СНГ, а также "привести к изменениям в геополитическом балансе на всем евразийском пространстве", добавил он.
Напомним, 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" произошел
теракт.
По словам очевидцев, в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
После событий в "Крокусе" СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".