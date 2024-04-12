https://uz.sputniknews.ru/20240412/tashkent-planetariy-ugolok-mirzo-ulugbek-43403565.html

В Ташкентском планетарии появится уголок, посвященный Мирзо Улугбеку

В Ташкентском планетарии появится уголок, посвященный Мирзо Улугбеку

Sputnik Узбекистан

Ташкентский планетарий был открыт 61 год назад, а "возродился" в 2003 году. Ежегодно в День космонавтики, 12 апреля, здесь создаются новые благоприятные условия для посетителей, в том числе выставляются новые экспонаты, макеты

2024-04-12T20:13+0500

2024-04-12T20:13+0500

2024-04-12T20:13+0500

ташкент

планетарий

космос

мирзо улугбек

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Более подробно смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Мирзо Улугбек — биография

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ташкентский планетарий уголок мирзо улугбек день космонавтики 12 апреля условия посетители экспонаты макеты