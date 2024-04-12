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https://uz.sputniknews.ru/20240412/tashkent-planetariy-ugolok-mirzo-ulugbek-43403565.html
В Ташкентском планетарии появится уголок, посвященный Мирзо Улугбеку
В Ташкентском планетарии появится уголок, посвященный Мирзо Улугбеку
Sputnik Узбекистан
Ташкентский планетарий был открыт 61 год назад, а "возродился" в 2003 году. Ежегодно в День космонавтики, 12 апреля, здесь создаются новые благоприятные условия для посетителей, в том числе выставляются новые экспонаты, макеты
2024-04-12T20:13+0500
2024-04-12T20:13+0500
ташкент
планетарий
космос
мирзо улугбек
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Более подробно смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Мирзо Улугбек — биография
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ташкентский планетарий уголок мирзо улугбек день космонавтики 12 апреля условия посетители экспонаты макеты
ташкентский планетарий уголок мирзо улугбек день космонавтики 12 апреля условия посетители экспонаты макеты

В Ташкентском планетарии появится уголок, посвященный Мирзо Улугбеку

20:13 12.04.2024
© Sputnik
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Ташкентский планетарий был открыт 61 год назад, а "возродился" в 2003 году. Ежегодно в День космонавтики, 12 апреля, здесь создаются благоприятные условия для посетителей, в том числе выставляются новые экспонаты, макеты.

"Сегодня для посетителей создается уголок астрономии, рассказывающий о наших великих деятелях. Здесь вы можете подробно узнать и увидеть экспонаты, рассказывающие об астрономах, их работы, книги и замечательную обсерваторию", — рассказала методист планетария Мадина Азимова.

Более подробно смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
Мирзо Улугбек — биография
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