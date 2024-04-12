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https://uz.sputniknews.ru/20240412/uzbekistan-rossiya-sozdaniye-nauchnyy-sentr-pchelovodstvo-43404523.html
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Sputnik Узбекистан
Этот и другие вопросы обсудили представители Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России
2024-04-12T18:26+0500
2024-04-12T18:26+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
пчелы
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вопросы создания в Узбекистане научного центра по пчеловодству совместно с российскими коллегами, а также специальных карантинных зон в Наманганской, Джизакской, Ташкентской областях рассмотрели в ходе прошедшей встречи, сообщает Торгово-промышленная палата РУз.Во встрече в Москве приняли участие председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов, зампредседателя Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства РУз Абрар Акбаров, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.В ходе диалога также обсудили проблемы, возникающие при экспорте пчелопакетов из Узбекистана в Российскую Федерацию, и меры по их решению. Эксперт: РФ — важный и стратегический партнер для ЦА в логистике, торговле, энергетике
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узбекистан россия создание научный центр пчеловодство представители торгово-промышленная палата федеральная служба ветеринария фитосанитарный надзор
узбекистан россия создание научный центр пчеловодство представители торгово-промышленная палата федеральная служба ветеринария фитосанитарный надзор

Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству

18:26 12.04.2024
CC0 / Usplash / Scott Hogan / Пчелы. Иллюстративное фото
Пчелы. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2024
CC0 / Usplash / Scott Hogan /
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Этот и другие вопросы обсудили представители Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вопросы создания в Узбекистане научного центра по пчеловодству совместно с российскими коллегами, а также специальных карантинных зон в Наманганской, Джизакской, Ташкентской областях рассмотрели в ходе прошедшей встречи, сообщает Торгово-промышленная палата РУз.
Во встрече в Москве приняли участие председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов, зампредседателя Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства РУз Абрар Акбаров, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
© Торгово-промышленная палата РУзУзбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2024
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
© Торгово-промышленная палата РУз
© Торгово-промышленная палата РУзУзбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2024
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
© Торгово-промышленная палата РУз
© Торгово-промышленная палата РУзУзбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2024
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
© Торгово-промышленная палата РУз
В ходе диалога также обсудили проблемы, возникающие при экспорте пчелопакетов из Узбекистана в Российскую Федерацию, и меры по их решению.
© Торгово-промышленная палата РУзУзбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2024
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
© Торгово-промышленная палата РУз
"Этот шаг открывает новые перспективы в развитии торговых отношений между двумя странами в области пчеловодства и производства меда", — говорится в сообщении ТПП.
Эксперт: РФ — важный и стратегический партнер для ЦА в логистике, торговле, энергетике
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