https://uz.sputniknews.ru/20240412/uzbekistan-rossiya-sozdaniye-nauchnyy-sentr-pchelovodstvo-43404523.html

Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству

Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству

Sputnik Узбекистан

Этот и другие вопросы обсудили представители Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России

2024-04-12T18:26+0500

2024-04-12T18:26+0500

2024-04-12T18:26+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

пчелы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1223/83/12238323_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ffdee906836a5cfae4bf9d0780db0f8.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вопросы создания в Узбекистане научного центра по пчеловодству совместно с российскими коллегами, а также специальных карантинных зон в Наманганской, Джизакской, Ташкентской областях рассмотрели в ходе прошедшей встречи, сообщает Торгово-промышленная палата РУз.Во встрече в Москве приняли участие председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов, зампредседателя Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства РУз Абрар Акбаров, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.В ходе диалога также обсудили проблемы, возникающие при экспорте пчелопакетов из Узбекистана в Российскую Федерацию, и меры по их решению. Эксперт: РФ — важный и стратегический партнер для ЦА в логистике, торговле, энергетике

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия создание научный центр пчеловодство представители торгово-промышленная палата федеральная служба ветеринария фитосанитарный надзор