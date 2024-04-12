Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
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Этот и другие вопросы обсудили представители Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Вопросы создания в Узбекистане научного центра по пчеловодству совместно с российскими коллегами, а также специальных карантинных зон в Наманганской, Джизакской, Ташкентской областях рассмотрели в ходе прошедшей встречи, сообщает Торгово-промышленная палата РУз.
Во встрече в Москве приняли участие председатель ТПП Узбекистана Даврон Вахабов, зампредседателя Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства РУз Абрар Акбаров, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.
© Торгово-промышленная палата РУзУзбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
© Торгово-промышленная палата РУзУзбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
© Торгово-промышленная палата РУзУзбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
В ходе диалога также обсудили проблемы, возникающие при экспорте пчелопакетов из Узбекистана в Российскую Федерацию, и меры по их решению.
© Торгово-промышленная палата РУзУзбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
Узбекистан и Россия рассматривают создание научного центра по пчеловодству
"Этот шаг открывает новые перспективы в развитии торговых отношений между двумя странами в области пчеловодства и производства меда", — говорится в сообщении ТПП.