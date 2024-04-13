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На форуме в Пекине рассказали о потенциале Хорезмской области
На форуме в Пекине рассказали о потенциале Хорезмской области
Sputnik Узбекистан
Как отметили участники форума, сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется, интерес китайских компаний к рынку Узбекистана повышается. 13.04.2024, Sputnik Узбекистан
2024-04-13T16:30+0500
2024-04-13T16:30+0500
2024-04-13T16:30+0500
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китай
пекин
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Пекине в рамках визита в Китай делегации во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Ильзатом Касымовым состоялся Узбекско-китайский торгово-экономический, инвестиционный и туристический форум, сообщает ИА "Дунё".Участников ознакомили с развитием Хорезмской области, ее потенциалом и инвестиционными возможностями. Китайским компаниям предложили широко использовать преимущества свободных экономических и индустриальных зон Хорезмской области для реализации новых инвестпроектов.Выступая на мероприятии, генсек Китайской ассоциации развития зарубежной промышленности Цзян Юнь отметил, что сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется, повышается интерес китайских компаний к рынку Узбекистана.В ходе встреч в узком формате, состоявшихся на полях форума, достигнуты договоренности о реализации взаимовыгодных проектов в различных сферах. Подписаны документы об установлении партнерства.Ранее мы сообщали, что Узбекистан и китайский город Дунгуань намерены развивать промышленное сотрудничество, в частности рассмотрены перспективы взамодействия в текстильной, кожевенной промышленности и электротехнике.
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хорезмская область, узбекистан, китай, пекин, форум, сотрудничество
хорезмская область, узбекистан, китай, пекин, форум, сотрудничество
На форуме в Пекине рассказали о потенциале Хорезмской области
Как отметили участники форума, сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется, интерес китайских компаний к рынку Узбекистана повышается.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
В посольстве Узбекистана в Пекине в рамках визита в Китай делегации во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Ильзатом Касымовым состоялся Узбекско-китайский торгово-экономический, инвестиционный и туристический форум, сообщает ИА "Дунё"
.
Участников ознакомили с развитием Хорезмской области, ее потенциалом и инвестиционными возможностями. Китайским компаниям предложили широко использовать преимущества свободных экономических и индустриальных зон Хорезмской области для реализации новых инвестпроектов.
Выступая на мероприятии, генсек Китайской ассоциации развития зарубежной промышленности Цзян Юнь отметил, что сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется, повышается интерес китайских компаний к рынку Узбекистана.
"В ходе форума представители региона ответили на вопросы китайских бизнесменов. Состоялись переговоры между представителями бизнеса Узбекистана и Китая в формате B2B и G2B", – говорится в сообщении.
В ходе встреч в узком формате, состоявшихся на полях форума, достигнуты договоренности о реализации взаимовыгодных проектов в различных сферах. Подписаны документы об установлении партнерства.
"Китайские компании, участвующие в форуме, очень заинтересованы в получении дополнительной информации об инвестиционных возможностях и проектах в сельском хозяйстве или новых источниках энергии, а также в сфере туризма. Наша ассоциация готова продвигать торгово-экономические, инвестиционные и туристические возможности регионов Узбекистана в Китае", – отметил генеральный секретарь Китайской ассоциации развития зарубежной промышленности Цзян Юнь.
Ранее мы сообщали, что Узбекистан и китайский город Дунгуань намерены развивать
промышленное сотрудничество, в частности рассмотрены перспективы взамодействия в текстильной, кожевенной промышленности и электротехнике.