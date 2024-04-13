https://uz.sputniknews.ru/20240413/forum-pekin-potentsial-xorezmskaya-oblast-43411257.html

На форуме в Пекине рассказали о потенциале Хорезмской области

На форуме в Пекине рассказали о потенциале Хорезмской области

Sputnik Узбекистан

Как отметили участники форума, сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется, интерес китайских компаний к рынку Узбекистана повышается. 13.04.2024, Sputnik Узбекистан

2024-04-13T16:30+0500

2024-04-13T16:30+0500

2024-04-13T16:30+0500

хорезмская область

узбекистан

китай

пекин

форум

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/0d/43411593_0:18:1141:660_1920x0_80_0_0_121b69106e892141854f6fdf7294613e.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Пекине в рамках визита в Китай делегации во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Ильзатом Касымовым состоялся Узбекско-китайский торгово-экономический, инвестиционный и туристический форум, сообщает ИА "Дунё".Участников ознакомили с развитием Хорезмской области, ее потенциалом и инвестиционными возможностями. Китайским компаниям предложили широко использовать преимущества свободных экономических и индустриальных зон Хорезмской области для реализации новых инвестпроектов.Выступая на мероприятии, генсек Китайской ассоциации развития зарубежной промышленности Цзян Юнь отметил, что сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется, повышается интерес китайских компаний к рынку Узбекистана.В ходе встреч в узком формате, состоявшихся на полях форума, достигнуты договоренности о реализации взаимовыгодных проектов в различных сферах. Подписаны документы об установлении партнерства.Ранее мы сообщали, что Узбекистан и китайский город Дунгуань намерены развивать промышленное сотрудничество, в частности рассмотрены перспективы взамодействия в текстильной, кожевенной промышленности и электротехнике.

хорезмская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хорезмская область, узбекистан, китай, пекин, форум, сотрудничество