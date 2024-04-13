https://uz.sputniknews.ru/20240413/sng-sozdaniye-bazovaya-organizatsiya-43406151.html
В СНГ создали три новые базовые организации
В СНГ создали три новые базовые организации
Sputnik Узбекистан
Ими стали — Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Беларуси, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, а также Российский государственный университет правосудия
2024-04-13T09:23+0500
2024-04-13T09:23+0500
2024-04-13T09:23+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В СНГ трем учреждениям придали статус базовых организаций – в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта и в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем, сообщает Исполком СНГ. Соответствующие решения подписали на прошедшем в пятницу заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.Базовой организацией в области университетского спорта стал Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.Этот вуз обеспечивает получение качественного физкультурного, спортивного и туристического образования, по современным международным стандартам. Подготовка специалистов ведется с использованием инновационных методик. Статус базовой организации в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем придали Российскому государственному университету правосудия.Предполагается, что данное решение позволит организовывать взаимодействие профильных образовательных и научных учреждений стран СНГ по таким направлениям, как обмен опытом педагогических и научных кадров, проведение совместных научных исследований, взаимное оказание консультативной помощи, информационное, научное и учебно-методическое сопровождение, разработка рекомендаций по совершенствованию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем, проведение научных и практических мероприятий (конференций, семинаров), издание и распространение научных, учебных, информационно-аналитических и других материалов.СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов
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снг новые базовые организации научно-исследовательский институт вооруженных сил беларуси поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма российский государственный университет правосудия
снг новые базовые организации научно-исследовательский институт вооруженных сил беларуси поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма российский государственный университет правосудия
В СНГ создали три новые базовые организации
Ими стали — Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Беларуси, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, а также Российский государственный университет правосудия.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
В СНГ трем учреждениям придали статус базовых организаций – в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта и в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем, сообщает Исполком СНГ
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Соответствующие решения подписали на прошедшем в пятницу заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.
"Статус базовой организации государств–участников Содружества в области исследования проблем обеспечения военной безопасности получил Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вопрос разработан в соответствии с Концепцией военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года, которой предусматривается развитие взаимодействия в области военной науки и повышение ее влияния на обеспечение военной безопасности государств", — говорится в сообщении.
Базовой организацией в области университетского спорта стал Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.
"Определение данной базовой организации предусмотрено Стратегией развития сотрудничества государств–участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы и направлено на реализацию задачи по развитию студенческого спорта как базы для подготовки спортивного резерва стран СНГ", — говорится в сообщении.
Этот вуз обеспечивает получение качественного физкультурного, спортивного и туристического образования, по современным международным стандартам. Подготовка специалистов ведется с использованием инновационных методик.
Статус базовой организации в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем придали Российскому государственному университету правосудия.
Предполагается, что данное решение позволит организовывать взаимодействие профильных образовательных и научных учреждений стран СНГ по таким направлениям, как обмен опытом педагогических и научных кадров, проведение совместных научных исследований, взаимное оказание консультативной помощи, информационное, научное и учебно-методическое сопровождение, разработка рекомендаций по совершенствованию программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем, проведение научных и практических мероприятий (конференций, семинаров), издание и распространение научных, учебных, информационно-аналитических и других материалов.