В Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана и Таджикистана
19:25 14.04.2024 (обновлено: 19:34 14.04.2024)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Глава МИД Таджикистана находится с визитом в Ташкенте для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.
Отмечается, что министр иностранных дел соседней республики прибыл в Ташкент для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".
"МИД Узбекистана и Таджикистана направляют все свои ресурсы на то, чтобы еще больше укрепить добрососедство, стратегическое партнерство и союзничество между нашими странами”, — отметил глава ведомства Узбекистана.
По словам главы МИД , “дальнейшее развитие связей, наращивание торговых отношений, обеспечение регулярного обмена по всем направлениям остаются среди главных приоритетов“ двух республик.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана
Министр иностранных дел Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоится 15 апреля в Ташкенте, сообщили в пресс-службе МИД РУз.
В мероприятии будут участвовать делегации из стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.
В рамках мероприятий стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде.
Кроме того, будет рассмотрено развитие сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.
Также участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Самарканде, а по итогам встречи примут совместное заявление.