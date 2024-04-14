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https://uz.sputniknews.ru/20240414/baxtiyor-saidov-provel-vstrechu-s-glavoy-mid-tadjikistana---43423155.html
В Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана и Таджикистана
В Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана и Таджикистана
Sputnik Узбекистан
Глава МИД Таджикистана посетил Ташкент для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".
2024-04-14T19:25+0500
2024-04-14T19:34+0500
узбекистан
таджикистан
мид
встреча
бахтиёр саидов
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.Отмечается, что министр иностранных дел соседней республики прибыл в Ташкент для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".По словам главы МИД , “дальнейшее развитие связей, наращивание торговых отношений, обеспечение регулярного обмена по всем направлениям остаются среди главных приоритетов“ двух республик. Вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоится 15 апреля в Ташкенте, сообщили в пресс-службе МИД РУз.В мероприятии будут участвовать делегации из стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.В рамках мероприятий стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде. Кроме того, будет рассмотрено развитие сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.Также участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Самарканде, а по итогам встречи примут совместное заявление.
https://uz.sputniknews.ru/20240414/glavy-mid-uzbekistana-i-kyrgyzstana-proveli-vstrechu--chto-obsudili-43418699.html
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узбекистан таджикистан мид сотрудничество
узбекистан таджикистан мид сотрудничество

В Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана и Таджикистана

19:25 14.04.2024 (обновлено: 19:34 14.04.2024)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана
Министр иностранных дел Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2024
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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Глава МИД Таджикистана находится с визитом в Ташкенте для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.
Отмечается, что министр иностранных дел соседней республики прибыл в Ташкент для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".

"МИД Узбекистана и Таджикистана направляют все свои ресурсы на то, чтобы еще больше укрепить добрососедство, стратегическое партнерство и союзничество между нашими странами”, — отметил глава ведомства Узбекистана.

По словам главы МИД , “дальнейшее развитие связей, наращивание торговых отношений, обеспечение регулярного обмена по всем направлениям остаются среди главных приоритетов“ двух республик.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовМинистр иностранных дел Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана
Министр иностранных дел Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2024
Министр иностранных дел Узбекистана провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоится 15 апреля в Ташкенте, сообщили в пресс-службе МИД РУз.
В мероприятии будут участвовать делегации из стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.
В рамках мероприятий стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде.
Кроме того, будет рассмотрено развитие сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.
Также участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Самарканде, а по итогам встречи примут совместное заявление.
Бахтиёр Саидов провел в Ташкенте встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2024
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