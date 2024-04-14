https://uz.sputniknews.ru/20240414/baxtiyor-saidov-provel-vstrechu-s-glavoy-mid-tadjikistana---43423155.html

В Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана и Таджикистана

В Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана и Таджикистана

Sputnik Узбекистан

Глава МИД Таджикистана посетил Ташкент для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".

2024-04-14T19:25+0500

2024-04-14T19:25+0500

2024-04-14T19:34+0500

узбекистан

таджикистан

мид

встреча

бахтиёр саидов

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом глава внешнеполитического ведомства Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале.Отмечается, что министр иностранных дел соседней республики прибыл в Ташкент для участия во Второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".По словам главы МИД , “дальнейшее развитие связей, наращивание торговых отношений, обеспечение регулярного обмена по всем направлениям остаются среди главных приоритетов“ двух республик. Вторая встреча министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоится 15 апреля в Ташкенте, сообщили в пресс-службе МИД РУз.В мероприятии будут участвовать делегации из стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также из арабских стран Персидского залива – Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии.В рамках мероприятий стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в рамках первого саммита глав государств ЦА и Совета сотрудничества арабских государств Залива, который прошел в июле 2023 года в Джидде. Кроме того, будет рассмотрено развитие сотрудничества в области политики, экономики, инвестиций, транспорта, культуры, безопасности и охраны окружающей среды.Также участники заседания обменяются мнениями по подготовке к следующему Саммиту в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в 2025 году в Самарканде, а по итогам встречи примут совместное заявление.

https://uz.sputniknews.ru/20240414/glavy-mid-uzbekistana-i-kyrgyzstana-proveli-vstrechu--chto-obsudili-43418699.html

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