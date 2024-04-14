https://uz.sputniknews.ru/20240414/iz-nukusa-v-stambul-otkroetsya-pryamoy-aviareys--data-43418246.html
Из Нукуса в Стамбул откроется прямой авиарейс — дата
Из Нукуса в Стамбул откроется прямой авиарейс — дата
Sputnik Узбекистан
Новый рейс авиакомпании "Uzbekistan Airways" позволит увеличить поток туристов в Каракалпакстан и создать благоприятные условия для качественного обслуживания пассажиров.
2024-04-14T11:56+0500
2024-04-14T11:56+0500
2024-04-14T11:57+0500
нукус
стамбул
авиасообщение
полет
туризм
каракалпакстан
турция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33345263_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b232b2c69472190a219272379c0de6df.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые перелеты по маршруту Нукус — Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.Прямые авиарейсы по новому направлению Нукус — Стамбул — Нукус будут выполняться из международного аэропорта на самолетах Airbus A320 Neo один раз в неделю — по понедельникам.Запуск первого рейса запланирован на 17 июня, уточнили в Комитете.
https://uz.sputniknews.ru/20240312/mejdu-termezom-sochi-otkroyetsya-novyy-aviareys-42892379.html
нукус
стамбул
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33345263_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0f2554d11acb8c68fee05a7a877438a4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каракалпакстан турция туризм авиасообщение нукус стамбул
каракалпакстан турция туризм авиасообщение нукус стамбул
Из Нукуса в Стамбул откроется прямой авиарейс — дата
11:56 14.04.2024 (обновлено: 11:57 14.04.2024)
Новый рейс авиакомпании "Uzbekistan Airways" позволит увеличить поток туристов в Каракалпакстан и создать благоприятные условия для качественного обслуживания пассажиров.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые перелеты по маршруту Нукус — Стамбул. Об этом сообщает
пресс-служба Комитета по туризму.
Прямые авиарейсы по новому направлению Нукус — Стамбул — Нукус будут выполняться из международного аэропорта на самолетах Airbus A320 Neo один раз в неделю — по понедельникам.
“В целях увеличения потока туристов в республику Каракалпакстан и создания благоприятных условий для предоставления им качественного обслуживания открываются прямые рейсы авиакомпании "Uzbekistan Airways" по маршруту Нукус-Стамбул-Нукус“, — говорится в сообщении.
Запуск первого рейса запланирован на 17 июня, уточнили в Комитете.