https://uz.sputniknews.ru/20240414/iz-nukusa-v-stambul-otkroetsya-pryamoy-aviareys--data-43418246.html

Из Нукуса в Стамбул откроется прямой авиарейс — дата

Из Нукуса в Стамбул откроется прямой авиарейс — дата

Sputnik Узбекистан

Новый рейс авиакомпании "Uzbekistan Airways" позволит увеличить поток туристов в Каракалпакстан и создать благоприятные условия для качественного обслуживания пассажиров.

2024-04-14T11:56+0500

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нукус

стамбул

авиасообщение

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каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые перелеты по маршруту Нукус — Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму.Прямые авиарейсы по новому направлению Нукус — Стамбул — Нукус будут выполняться из международного аэропорта на самолетах Airbus A320 Neo один раз в неделю — по понедельникам.Запуск первого рейса запланирован на 17 июня, уточнили в Комитете.

https://uz.sputniknews.ru/20240312/mejdu-termezom-sochi-otkroyetsya-novyy-aviareys-42892379.html

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