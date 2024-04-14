https://uz.sputniknews.ru/20240414/mid-rossii-prizval-k-sderjannosti-storony-konflikta-na-blijnem-vostoke-43420079.html

МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке

МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке

Sputnik Узбекистан

Внешнеполитическое ведомство призвало все вовлеченные стороны к сдержанности и выразило надежду на то, что государства Ближнего Востока будут решать проблемы политико-дипломатическим путем.

2024-04-14T15:31+0500

2024-04-14T15:31+0500

2024-04-14T15:31+0500

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москва призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке, выражает озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, заявили в МИД России в связи с атакой Ирана по территории Израиля, сообщает РИА Новости.Российский МИД также призвал вовлеченные стороны к сдержанности и выразил надежду на то, что страны Ближнего Востока будут решать проблемы политико-дипломатическим путем. В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля в ответ на удары по своему консульству в Сирии.

https://uz.sputniknews.ru/20240414/iran-nanes-udar-po-izrailyu-bespilotnikami-i-raketami--podrobnosti--43415794.html

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