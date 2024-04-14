https://uz.sputniknews.ru/20240414/mid-rossii-prizval-k-sderjannosti-storony-konflikta-na-blijnem-vostoke-43420079.html
МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке
МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке
Sputnik Узбекистан
Внешнеполитическое ведомство призвало все вовлеченные стороны к сдержанности и выразило надежду на то, что государства Ближнего Востока будут решать проблемы политико-дипломатическим путем.
2024-04-14T15:31+0500
2024-04-14T15:31+0500
2024-04-14T15:31+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Москва призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке, выражает озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, заявили в МИД России в связи с атакой Ирана по территории Израиля, сообщает РИА Новости.Российский МИД также призвал вовлеченные стороны к сдержанности и выразил надежду на то, что страны Ближнего Востока будут решать проблемы политико-дипломатическим путем. В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля в ответ на удары по своему консульству в Сирии.
https://uz.sputniknews.ru/20240414/iran-nanes-udar-po-izrailyu-bespilotnikami-i-raketami--podrobnosti--43415794.html
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иран израиль атака ракеты мид россия эскалация
иран израиль атака ракеты мид россия эскалация
МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке
Внешнеполитическое ведомство призвало все вовлеченные стороны к сдержанности и выразило надежду на то, что государства Ближнего Востока будут решать проблемы политико-дипломатическим путем.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Москва призывает к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке, выражает озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, заявили в МИД России в связи с атакой Ирана по территории Израиля, сообщает РИА Новости
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"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности“, — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
Российский МИД также призвал вовлеченные стороны к сдержанности и выразил надежду на то, что страны Ближнего Востока будут решать проблемы политико-дипломатическим путем.
“Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали", — говорится на сайте дипведомства.
В ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля в ответ на удары по своему консульству в Сирии.