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https://uz.sputniknews.ru/20240414/uzbekistan-prismatrivaetsya-k-programme-promyshlennoy-kooperatsii-eaes--ergashev-43421645.html
Узбекистан присматривается к программе промышленной кооперации ЕАЭС — Эргашев
Узбекистан присматривается к программе промышленной кооперации ЕАЭС — Эргашев
Sputnik Узбекистан
В качестве интересных направлений сотрудничества рассматривается фармацевтическая отрасль.
2024-04-14T17:14+0500
2024-04-14T17:18+0500
узбекистан
еаэс
фармацевтика
пресс-центр
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан не является членом ЕАЭС, но очень активно и внимательно присматривается к программе промышленной кооперации. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиер Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".Эксперт считает, что в числе интересных направлений сотрудничества являются, к примеру, фармацевтическая отрасль, в частности, формирование новых цепочек добавленной стоимости в сфере фармацевтики.По его словам, сфера фармацевтики с возможностями каждой из стран формирования цепочек добавленной стоимости в этой сфере — одно из наиболее перспективных направлений.
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узбекистан еаэс фармотрасль сотрудничество видеомост
узбекистан еаэс фармотрасль сотрудничество видеомост

Узбекистан присматривается к программе промышленной кооперации ЕАЭС — Эргашев

17:14 14.04.2024 (обновлено: 17:18 14.04.2024)
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В качестве интересных направлений сотрудничества рассматривается фармацевтическая отрасль.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан не является членом ЕАЭС, но очень активно и внимательно присматривается к программе промышленной кооперации. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиер Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".
Эксперт считает, что в числе интересных направлений сотрудничества являются, к примеру, фармацевтическая отрасль, в частности, формирование новых цепочек добавленной стоимости в сфере фармацевтики.
“Печальный опыт 2020 года показал, что, если не иметь завязанные на себя цепочки фармацевтической промышленности, то мы попадаем в очень серьезную зависимость от других внешних стран и будем покупать вакцину по непонятно какой цене и непонятно на каких условиях“, — подчеркнул Эргашев.
По его словам, сфера фармацевтики с возможностями каждой из стран формирования цепочек добавленной стоимости в этой сфере — одно из наиболее перспективных направлений.
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