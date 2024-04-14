https://uz.sputniknews.ru/20240414/uzbekistan-prismatrivaetsya-k-programme-promyshlennoy-kooperatsii-eaes--ergashev-43421645.html

Узбекистан присматривается к программе промышленной кооперации ЕАЭС — Эргашев

Узбекистан присматривается к программе промышленной кооперации ЕАЭС — Эргашев

Sputnik Узбекистан

В качестве интересных направлений сотрудничества рассматривается фармацевтическая отрасль.

2024-04-14T17:14+0500

2024-04-14T17:14+0500

2024-04-14T17:18+0500

узбекистан

еаэс

фармацевтика

пресс-центр

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан не является членом ЕАЭС, но очень активно и внимательно присматривается к программе промышленной кооперации. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал Бахтиер Эргашев — директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no".Эксперт считает, что в числе интересных направлений сотрудничества являются, к примеру, фармацевтическая отрасль, в частности, формирование новых цепочек добавленной стоимости в сфере фармацевтики.По его словам, сфера фармацевтики с возможностями каждой из стран формирования цепочек добавленной стоимости в этой сфере — одно из наиболее перспективных направлений.

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