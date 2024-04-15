https://uz.sputniknews.ru/20240415/43427197.html
Врач: Почему некоторые люди много едят и не поправляются
Врач: Почему некоторые люди много едят и не поправляются
Sputnik Узбекистан
Способность много есть, не набирая лишнего веса — мечта многих. Однако, эта особенность может говорить, как о хорошем метаболизме, так и о нарушениях здоровья
2024-04-15T22:05+0500
2024-04-15T22:05+0500
2024-04-15T22:05+0500
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Встречаются люди, которые остаются стройными, не ограничивая себя в еде, даже вредной. С чем может быть связана такая особенность организма, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.При этом она предупредила, что бывают и другие варианты: худеть при обильном питании могут люди с определенными заболеваниями.Еще одна причина болезненной стройности, по ее словам, — паразиты.Также она добавила, что к худобе может приводить нарушение процессов переваривания и всасывания пищи тоже."Мы должны сначала переварить пищу, а потом ее усвоить. Представим себе двух людей, которые съели одинаковые 1500 килокалорий за сутки. Но у одного диарея, он плохо усваивает пищу, и он из этих 1500 килокалорий смог получить только 900. Он действительно будет худым. Другой, с нормальным пищеварением, все эти 1500 килокалорий усвоил", — объяснила врач.
https://uz.sputniknews.ru/20240410/chto-mojet-skryvatsya-za-vesennim-gastritom--vrach-43372288.html
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врач еда лишний вес метаболизм нарушение здоровья
врач еда лишний вес метаболизм нарушение здоровья
Врач: Почему некоторые люди много едят и не поправляются
Способность много есть, не набирая лишнего веса, — мечта многих. Однако, эта особенность может говорить, как о хорошем метаболизме, так и о нарушениях здоровья.
Встречаются люди, которые остаются стройными, не ограничивая себя в еде, даже вредной. С чем может быть связана такая особенность организма, рассказала радио Sputnik
доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
"Энергия, которая приходит в организм с пищей, никуда не исчезает. Она может потратиться на потребности организма – на какие-то химические реакции, на движение, работу сердца, мозга, легких и так далее. Поэтому, если человек ест и не толстеет, то, скорее всего, он тратит то, что съедает, в таком количестве, что ничего не запасается. То есть у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья", — рассказала специалист.
При этом она предупредила, что бывают и другие варианты: худеть при обильном питании могут люди с определенными заболеваниями.
"Чудес нет, это либо большие затраты энергии на какую-то физическую активность, либо болезнь. У человека могут быть очень высокие метаболические функции, например, гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз. Вот в этой ситуации развивается так называемый пожар обмена, человек действительно ест и худеет. Это никогда не было и не будет нормой", — подчеркнула Павлова.
Еще одна причина болезненной стройности, по ее словам, — паразиты.
"Гельминты потребляют такое количество калорий, что человек не может их накопить. Часто паразитарное нашествие сопровождается интоксикацией, паразиты не просто там живут и едят еду, которую потребляет человек, но еще и выделяют токсины в организме своего хозяина. Эта интоксикация очень негативно действует на человека, он и внешне выглядит плохо", — объяснила Павлова.
Также она добавила, что к худобе может приводить нарушение процессов переваривания и всасывания пищи тоже.
"Мы должны сначала переварить пищу, а потом ее усвоить. Представим себе двух людей, которые съели одинаковые 1500 килокалорий за сутки. Но у одного диарея, он плохо усваивает пищу, и он из этих 1500 килокалорий смог получить только 900. Он действительно будет худым. Другой, с нормальным пищеварением, все эти 1500 килокалорий усвоил", — объяснила врач.