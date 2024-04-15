https://uz.sputniknews.ru/20240415/43427197.html

Врач: Почему некоторые люди много едят и не поправляются

Врач: Почему некоторые люди много едят и не поправляются

Sputnik Узбекистан

Способность много есть, не набирая лишнего веса — мечта многих. Однако, эта особенность может говорить, как о хорошем метаболизме, так и о нарушениях здоровья

2024-04-15T22:05+0500

2024-04-15T22:05+0500

2024-04-15T22:05+0500

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Встречаются люди, которые остаются стройными, не ограничивая себя в еде, даже вредной. С чем может быть связана такая особенность организма, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.При этом она предупредила, что бывают и другие варианты: худеть при обильном питании могут люди с определенными заболеваниями.Еще одна причина болезненной стройности, по ее словам, — паразиты.Также она добавила, что к худобе может приводить нарушение процессов переваривания и всасывания пищи тоже."Мы должны сначала переварить пищу, а потом ее усвоить. Представим себе двух людей, которые съели одинаковые 1500 килокалорий за сутки. Но у одного диарея, он плохо усваивает пищу, и он из этих 1500 килокалорий смог получить только 900. Он действительно будет худым. Другой, с нормальным пищеварением, все эти 1500 килокалорий усвоил", — объяснила врач.

https://uz.sputniknews.ru/20240410/chto-mojet-skryvatsya-za-vesennim-gastritom--vrach-43372288.html

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