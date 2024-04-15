https://uz.sputniknews.ru/20240415/mid-uzbekistan-zayavleniye-situatsiya-blijniy-vostok-43434548.html

Узбекистан глубоко обеспокоен новым этапом эскалации ситуации на Ближнем Востоке — МИД

Узбекистан глубоко обеспокоен новым этапом эскалации ситуации на Ближнем Востоке — МИД

Sputnik Узбекистан

Узбекская сторона призывает все стороны принять все возможные меры для скорейшего политического урегулирования конфликта

2024-04-15T16:27+0500

2024-04-15T16:27+0500

2024-04-15T16:54+0500

политика

узбекистан

мид узбекистана

заявление

ближний восток

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Узбекистан глубоко обеспокоен новым этапом эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД республики.Узбекская сторона призвала все стороны сохранять спокойствие, воздержаться от продолжения военных действий и принять все возможные меры для скорейшего политического урегулирования конфликта.Напомним, что элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.В свою очередь, израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://uz.sputniknews.ru/20240415/nebenzya-vystupleniye-sovbez-oon-ataki-izrail-43431527.html

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