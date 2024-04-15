https://uz.sputniknews.ru/20240415/nebenzya-vystupleniye-sovbez-oon-ataki-izrail-43431527.html
Небензя: В СБ разворачивается парад лицемерия, за которым даже неудобно наблюдать
Небензя: В СБ разворачивается парад лицемерия, за которым даже неудобно наблюдать
Sputnik Узбекистан
Постпред России при Организации Объединенных наций Василий Небензя охарактеризовал заявления Запада на СБ ООН по удару Ирана
2024-04-15T13:55+0500
2024-04-15T13:55+0500
2024-04-15T14:16+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль, сообщает РИА Новости.Он отметил, что в ходе обсуждения в этом зале 2 апреля удара Израиля по консульскому объекту ИРИ в Дамаске, "мы предупреждали, что необходим сильный единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке — в любой точке земного шара".Также Небензя напомнил о призывах к коллегам по Совету безопасности четко и недвусмысленно осудить такие безрассудные шаги, чтобы они не повторились, о предупреждениях, что в противном случае риски рецидива подобного, как и в целом эскалации в регионе, кратно возрастут, а также о предложенном проекте соответствующего заявления СБ ООН для прессы, составленного на основе стандартных для таких случаев деполитизированных формулировок.По его словам, в ответ от западных делегаций Москва услышала, что, дескать, для них не все "так очевидно" и что надо еще взвесить, поможет ли такой сигнал Совета стабилизации обстановки в регионе.Тем самым, отметил Небензя, США, Великобритания и Франция отказались подтвердить, что базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в соответствующих Венских конвенциях, применяются равноправно и одинаково ко всем государствам.В заключение Небензя указал, что сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и "двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать".МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта на Ближнем ВостокеНапомним, что 3 апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье прошло срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что, если бы Совет безопасности осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".
https://uz.sputniknews.ru/20240414/iran-nanes-udar-po-izrailyu-bespilotnikami-i-raketami--podrobnosti--43415794.html
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василий небензя заседание совета безопасности оон удар иран израиль военные объекты
василий небензя заседание совета безопасности оон удар иран израиль военные объекты
Небензя: В СБ разворачивается парад лицемерия, за которым даже неудобно наблюдать
13:55 15.04.2024 (обновлено: 14:16 15.04.2024)
Постпред России при Организации Объединенных Наций охарактеризовал заявления Запада на СБ ООН по удару Ирана.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в ходе обсуждения в этом зале 2 апреля удара Израиля по консульскому объекту ИРИ в Дамаске, "мы предупреждали, что необходим сильный единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке — в любой точке земного шара".
Также Небензя напомнил о призывах к коллегам по Совету безопасности четко и недвусмысленно осудить такие безрассудные шаги, чтобы они не повторились, о предупреждениях, что в противном случае риски рецидива подобного, как и в целом эскалации в регионе, кратно возрастут, а также о предложенном проекте соответствующего заявления СБ ООН для прессы, составленного на основе стандартных для таких случаев деполитизированных формулировок.
По его словам, в ответ от западных делегаций Москва услышала, что, дескать, для них не все "так очевидно" и что надо еще взвесить, поможет ли такой сигнал Совета стабилизации обстановки в регионе.
Тем самым, отметил Небензя, США, Великобритания и Франция отказались подтвердить, что базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в соответствующих Венских конвенциях, применяются равноправно и одинаково ко всем государствам.
"Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli. И если бы под ударом оказались западные представительства, вы бы, не раздумывая, обрушились с ответными мерами и доказывали бы в этом зале свою правоту. Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено", — сказал он.
В заключение Небензя указал, что сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и "двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать".
Напомним, что 3 апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье прошло срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что, если бы Совет безопасности осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".