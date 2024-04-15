https://uz.sputniknews.ru/20240415/mirziyoyev-tadjikistan-vizit-43434004.html

Мирзиёев посетит Таджикистан

Мирзиёев посетит Таджикистан

Sputnik Узбекистан

Программа официального визита главы Узбекистана рассчитана на два дня и предусматривает ряд мероприятий. 15.04.2024, Sputnik Узбекистан

2024-04-15T15:26+0500

2024-04-15T15:26+0500

2024-04-15T17:34+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

политика

таджикистан

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собирается с официальным визитом в Таджикистан, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на МИД РТ.Узбекистанский лидер прибудет в Душанбе 18 апреля.В ходе визита ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления дружественных отношений между двумя странами.В рамках визита узбекской делегации запланированы торгово-экономический и инвестиционный форум, выставка продуктов и товаров, а также "Вечер дружбы Узбекистана и Таджикистана".Ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в Консультативной встрече глав пяти государств Центральной Азии.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, президент узбекистана, политика, таджикистан, официальный визит