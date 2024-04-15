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Мирзиёев посетит Таджикистан
Мирзиёев посетит Таджикистан
Sputnik Узбекистан
Программа официального визита главы Узбекистана рассчитана на два дня и предусматривает ряд мероприятий. 15.04.2024, Sputnik Узбекистан
2024-04-15T15:26+0500
2024-04-15T15:26+0500
2024-04-15T17:34+0500
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шавкат мирзиёев
президент узбекистана
политика
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официальный визит
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собирается с официальным визитом в Таджикистан, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на МИД РТ.Узбекистанский лидер прибудет в Душанбе 18 апреля.В ходе визита ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления дружественных отношений между двумя странами.В рамках визита узбекской делегации запланированы торгово-экономический и инвестиционный форум, выставка продуктов и товаров, а также "Вечер дружбы Узбекистана и Таджикистана".Ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в Консультативной встрече глав пяти государств Центральной Азии.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, президент узбекистана, политика, таджикистан, официальный визит
узбекистан, шавкат мирзиёев, президент узбекистана, политика, таджикистан, официальный визит
Мирзиёев посетит Таджикистан
15:26 15.04.2024 (обновлено: 17:34 15.04.2024)
Программа официального визита главы Узбекистана рассчитана на два дня и предусматривает ряд мероприятий.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев собирается с официальным визитом в Таджикистан, сообщает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на МИД РТ.
Узбекистанский лидер прибудет в Душанбе 18 апреля.
В ходе визита ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и укрепления дружественных отношений между двумя странами.
"Мирзиёев пробудет в Таджикистане два дня", — уточнили во внешнеполитическом ведомстве.
В рамках визита узбекской делегации запланированы торгово-экономический и инвестиционный форум, выставка продуктов и товаров, а также "Вечер дружбы Узбекистана и Таджикистана".
Ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в Консультативной встрече глав пяти государств Центральной Азии.