https://uz.sputniknews.ru/20240415/rossiya-voyennyy-unichtojeniye-tank-leopard-2-43425848.html

Российский военный рассказал, как ликвидировал танк Leopard 2

Российский военный рассказал, как ликвидировал танк Leopard 2

Sputnik Узбекистан

По словам артиллериста, немецкие машины очень хорошо горят

2024-04-15T10:52+0500

2024-04-15T10:52+0500

2024-04-15T10:52+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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вооруженные силы

танки

уничтожение

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Российский артиллерист Сергей Лазаренко, уничтоживший в ходе спецоперации танк Leopard 2, рассказал, что поразил его первым же снарядом, сообщает РИА Новости.Военнослужащий также отметил, что немецкие танки воспламеняются очень быстро.По его словам, он не поверил в то, что подбил именно Leopard, пока ему не показали видео. Когда же артиллерист увидел кадры, то понял, что "они тут, значит пора их бить".Лазаренко добавил, что танк немецкого производства был поражен с помощью самоходной гаубицы "Мста-СМ2".В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что 6 военнослужащим группировки войск "Запад", уничтожившим танки Leopard 2 в ходе боя на Купянском направлении, вручили сертификаты на выплату денежных средств в размере 500 тыс. рублей. Сертификаты предоставили представители уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции.Сразу после награждения бойцы вернулись в свои штатные подразделения для дальнейшего выполнения задач в зоне СВО.

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россия военный танк leopard 2 уничтожение