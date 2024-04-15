https://uz.sputniknews.ru/20240415/rossiya-voyennyy-unichtojeniye-tank-leopard-2-43425848.html
Российский военный рассказал, как ликвидировал танк Leopard 2
Российский военный рассказал, как ликвидировал танк Leopard 2
Sputnik Узбекистан
По словам артиллериста, немецкие машины очень хорошо горят
2024-04-15T10:52+0500
2024-04-15T10:52+0500
2024-04-15T10:52+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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уничтожение
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Российский артиллерист Сергей Лазаренко, уничтоживший в ходе спецоперации танк Leopard 2, рассказал, что поразил его первым же снарядом, сообщает РИА Новости.Военнослужащий также отметил, что немецкие танки воспламеняются очень быстро.По его словам, он не поверил в то, что подбил именно Leopard, пока ему не показали видео. Когда же артиллерист увидел кадры, то понял, что "они тут, значит пора их бить".Лазаренко добавил, что танк немецкого производства был поражен с помощью самоходной гаубицы "Мста-СМ2".В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что 6 военнослужащим группировки войск "Запад", уничтожившим танки Leopard 2 в ходе боя на Купянском направлении, вручили сертификаты на выплату денежных средств в размере 500 тыс. рублей. Сертификаты предоставили представители уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции.Сразу после награждения бойцы вернулись в свои штатные подразделения для дальнейшего выполнения задач в зоне СВО.
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россия военный танк leopard 2 уничтожение
россия военный танк leopard 2 уничтожение
Российский военный рассказал, как ликвидировал танк Leopard 2
По словам артиллериста, немецкие машины быстро воспламеняются и очень хорошо горят.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Российский артиллерист Сергей Лазаренко, уничтоживший в ходе спецоперации танк Leopard 2, рассказал, что поразил его первым же снарядом, сообщает РИА Новости.
Военнослужащий также отметил, что немецкие танки воспламеняются очень быстро.
"Орлан" (разведывательный беспилотник — ред.) увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички ... Они с первого попадания горят. Говорят, у них броня какая-то", — сказал Лазаренко.
По его словам, он не поверил в то, что подбил именно Leopard, пока ему не показали видео. Когда же артиллерист увидел кадры, то понял, что "они тут, значит пора их бить".
Лазаренко добавил, что танк немецкого производства был поражен с помощью самоходной гаубицы "Мста-СМ2".
В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что 6 военнослужащим группировки войск "Запад", уничтожившим танки Leopard 2 в ходе боя на Купянском направлении, вручили сертификаты на выплату денежных средств в размере 500 тыс. рублей. Сертификаты предоставили представители уральского бизнес-сообщества, которые занимают активную позицию в оказании гуманитарной помощи и поддержке подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции.
"В тот момент я почувствовал удовлетворение, что проделали свою работу не зря, и на один вражеский танк стало меньше, ведь нашей пехоте будет намного проще выполнять свои задачи", — рассказал еще один военнослужащий Николай Поляков.
Сразу после награждения бойцы вернулись в свои штатные подразделения для дальнейшего выполнения задач в зоне СВО.