https://uz.sputniknews.ru/20240416/produkty-dlya-vozrasta-50-plyus-43449464.html

Названы пять идеальных продуктов для людей в возрасте 50+

Названы пять идеальных продуктов для людей в возрасте 50+

Sputnik Узбекистан

Корректировка рациона позволяет повысить уровень энергии в период менопаузы у женщин, сокращения времени на стадиях глубокого сна, замедления метаболизма, появления хронических заболеваний или общего уменьшения двигательной активности

2024-04-16T22:02+0500

2024-04-16T22:02+0500

2024-04-16T22:02+0500

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Зарядить энергией после 50-летия могут пять продуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал ИноСМИ. Специалисты рекомендуют добавлять в рацион зерновые, но не в рафинированном виде. Как вариант — цельнозерновые крекеры. Их можно использовать в качестве перекуса, заменять ими хлеб при подаче супа, а также употреблять вместе с сыром, хумусом и травами.Кроме того, необходимо включить в меню орехи: арахис, миндаль, кешью, грецкие и лесные, фисташки. Они богаты белком, полезными жирами. Также не следует забывать про ягоды. Клубнику, малину, смородину и другие можно добавить в йогурт или смузи.На гарнир хорошо использовать белую фасоль, также ее полезно употреблять в салатах. Кроме того, нужно не забывать о богатых крахмалом овощах и бобовых — картофеле, кукурузе, горохе.По словам специалистов, корректировка рациона позволяет повысить уровень энергии в период менопаузы у женщин, снижения эффективности метаболизма определенных витаминов и минералов, появления хронических заболеваний или общего уменьшения двигательной активности в течение дня.Вместе с тем, они предупреждают, что важно прислушаться к себе: возможно хроническая усталость является симптомом других проблем. В таком случае стоит провериться у врача.

https://uz.sputniknews.ru/20240415/43427197.html

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