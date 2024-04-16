https://uz.sputniknews.ru/20240416/ukrainskie-spetsslujby-pytalis-ubit-jurnalista-anatoliya-shariya-43459593.html

Украинские спецслужбы пытались убить журналиста Анатолия Шария

Украинские спецслужбы пытались убить журналиста Анатолия Шария

Sputnik Узбекистан

Киев планировал физически устранить журналиста, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию

2024-04-16T18:38+0500

2024-04-16T18:38+0500

2024-04-16T18:38+0500

россия

испания

украина

киев

москва

блогер

покушение

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Установлены обстоятельства покушения на украинского блогера Анатолия Шария в Испании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.По его словам, ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию.По информации источника в российских силовых структурах, операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.Украинская агентура от имени российских спецслужб завербовала участников покушения из проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местной преступности.При этом, по его словам, испанские силовики "откровенно формально" отнеслись к расследованию покушения, не осмотрели место происшествия и обстрелянную машину, не опросили свидетелей.Украинский блогер Анатолий Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с вооруженные люди. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели одного из преступников.Блогер основал Партию Шария, которая запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации он публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, Шарий сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Киев ввел санкции в отношении издания "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.* Внесен в список террористов и экстремистов.

россия

испания

украина

киев

москва

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украинские спецслужбы попытка убийства журналиста анатолий шария