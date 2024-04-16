https://uz.sputniknews.ru/20240416/ukrainskie-spetsslujby-pytalis-ubit-jurnalista-anatoliya-shariya-43459593.html
Украинские спецслужбы пытались убить журналиста Анатолия Шария
Украинские спецслужбы пытались убить журналиста Анатолия Шария
Sputnik Узбекистан
Киев планировал физически устранить журналиста, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию
2024-04-16T18:38+0500
2024-04-16T18:38+0500
2024-04-16T18:38+0500
россия
испания
украина
киев
москва
блогер
покушение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/10/43459020_0:64:942:593_1920x0_80_0_0_e598aa4b018f4282f8000f26166f8b68.jpg
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Установлены обстоятельства покушения на украинского блогера Анатолия Шария в Испании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.По его словам, ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию.По информации источника в российских силовых структурах, операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария курировал лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.Украинская агентура от имени российских спецслужб завербовала участников покушения из проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местной преступности.При этом, по его словам, испанские силовики "откровенно формально" отнеслись к расследованию покушения, не осмотрели место происшествия и обстрелянную машину, не опросили свидетелей.Украинский блогер Анатолий Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с вооруженные люди. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели одного из преступников.Блогер основал Партию Шария, которая запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации он публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, Шарий сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Киев ввел санкции в отношении издания "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.* Внесен в список террористов и экстремистов.
россия
испания
украина
киев
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/10/43459020_0:0:942:707_1920x0_80_0_0_7488e47e8fe651f90047ef0ba040c5cc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украинские спецслужбы попытка убийства журналиста анатолий шария
украинские спецслужбы попытка убийства журналиста анатолий шария
Украинские спецслужбы пытались убить журналиста Анатолия Шария
Киев планировал физически устранить журналиста, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Установлены обстоятельства покушения на украинского блогера Анатолия Шария в Испании, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.
По его словам, ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию.
"Установлены обстоятельства организации попытки убийства проживающего в Испании популярного украинского блогера Анатолия Шария. И снова за проведением террористической акции против неугодного киевскому режиму журналиста стоят спецслужбы Украины", — сказал собеседник агентства.
По информации источника в российских силовых структурах, операцию по ликвидации в Испании украинского блогера Анатолия Шария курировал
лично руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.
Украинская агентура от имени российских спецслужб завербовала
участников покушения из проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местной преступности.
"В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие", — уточнил собеседник агентства.
При этом, по его словам, испанские силовики "откровенно формально" отнеслись
к расследованию покушения, не осмотрели место происшествия и обстрелянную машину, не опросили свидетелей.
Украинский блогер Анатолий Шарий 6 марта заявил, что на машину, в которой он находился с женой, напали с вооруженные люди. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся на него покушении. Он также сообщил, что нашлись свидетели, которые видели одного из преступников.
Блогер основал Партию Шария, которая запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации он публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, Шарий сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с Россией Дениса Киреева. Киев ввел санкции в отношении издания "Шарий.net". В июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.
* Внесен в список террористов и экстремистов.