https://uz.sputniknews.ru/20240417/mirrziyoyev-tadjikistan-gosvizit-aprel-2024-43469066.html

Чего ждать от поездки Мирзиёева в Таджикистан

Чего ждать от поездки Мирзиёева в Таджикистан

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана 18-19 апреля посетит эту страну с государственным визитом

2024-04-17T13:54+0500

2024-04-17T13:54+0500

2024-04-17T13:54+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

таджикистан

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 18-19 апреля посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В соответствии с программой пребывания в Душанбе пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч и совместных мероприятий.В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Также лидеры Узбекистана и Таджикистана обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.По итогам визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов.Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

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мирзиёев таджикистан государственный визит