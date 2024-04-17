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https://uz.sputniknews.ru/20240417/mirrziyoyev-tadjikistan-gosvizit-aprel-2024-43469066.html
Чего ждать от поездки Мирзиёева в Таджикистан
Чего ждать от поездки Мирзиёева в Таджикистан
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана 18-19 апреля посетит эту страну с государственным визитом
2024-04-17T13:54+0500
2024-04-17T13:54+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
таджикистан
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 18-19 апреля посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В соответствии с программой пребывания в Душанбе пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч и совместных мероприятий.В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.Также лидеры Узбекистана и Таджикистана обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.По итогам визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов.Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
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мирзиёев таджикистан государственный визит
мирзиёев таджикистан государственный визит

Чего ждать от поездки Мирзиёева в Таджикистан

13:54 17.04.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Душанбе.
Встреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Душанбе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана 18-19 апреля посетит эту страну с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 18-19 апреля посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
В соответствии с программой пребывания в Душанбе пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч и совместных мероприятий.
В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
"Особое внимание будет уделено продвижению проектов кооперации в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях, будут рассмотрены вопросы расширения межрегиональных контактов, культурно-гуманитарного и туристического обмена", — говорится в сообщении.
Также лидеры Узбекистана и Таджикистана обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.
По итогам визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов.
Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
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