Чего ждать от поездки Мирзиёева в Таджикистан
Подписаться
Глава Узбекистана 18-19 апреля посетит эту страну с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 18-19 апреля посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
В соответствии с программой пребывания в Душанбе пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч и совместных мероприятий.
В повестку дня включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
"Особое внимание будет уделено продвижению проектов кооперации в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях, будут рассмотрены вопросы расширения межрегиональных контактов, культурно-гуманитарного и туристического обмена", — говорится в сообщении.
Также лидеры Узбекистана и Таджикистана обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.
По итогам визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов.
Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.