Мирзиёев: Наш единственный верный путь в текстильной отрасли – полная переработка сырья
09:44 17.04.2024 (обновлено: 09:55 17.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены меры по развитию текстильной отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поставил ряд задач по увеличению объемов экспорта и инвестиций в текстильной промышленности.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Наш единственный верный путь в текстильной отрасли – полная переработка существующего сырья, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам увеличения объемов экспорта и инвестиций в текстильной отрасли, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены меры по развитию текстильной отрасли
Обсуждены меры по развитию текстильной отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, это один из секторов с наибольшим числом рабочих мест. Сегодня в республике свыше 6 тыс. предприятий обеспечивают занятость 570 тыс. человек.
В последние годы за счет активного привлечения инвестиций и новых технологий значительно выросла производительность сферы. Так, в прошлом году было произведено текстильной и швейно-трикотажной продукции на сумму $8,2 млрд, что в 4,2 раза больше, чем семь лет назад.
В 2023 году объем экспорта в отрасли составил $3,1 млрд. В этом году она вышла на три новых рынка, география экспорта составляет 83 страны.
Однако анализ структуры экспорта выявил ряд недостатков. Например, в экспорте готовых товаров низкая доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Почти 80% экспорта по-прежнему приходится на рынки традиционных партнеров. Экспорт в Европу не соответствует ожиданиям.
Для увеличения объема экспорта на рынки развитых стран или для брендов требуются международные стандарты и сертификаты. Однако только 175 предприятий отвечают этим требованиям. В 18 районах годовой объем производства текстильной продукции не достигает и миллиона долларов.
"Анализ консалтинговой компании "Boston Consulting Group" показывает, что сырьевая база страны позволяет производить продукцию на сумму не менее 15 миллиардов долларов и создать 500 тысяч новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
К примеру, в республике себестоимость одного килограмма пряжи на 28% дешевле среднемировых цен. Это представляет большую возможность для увеличения производства готовой продукции и конкурентное преимущество.
Важно, что отрасли оказывается финансовая поддержка. В начале прошлого года было выделено $50 млн на проекты по производству тканей, окраске и отделке, а также выпуску готовой швейно-трикотажной продукции. После использования этих средств туда планируется направить еще $100 млн.
Мирзиёев подчеркнул необходимость рационального использования этих возможностей для увеличения проектов и рабочих мест в регионах.
"Наш единственный верный путь в этой отрасли – полная переработка существующего сырья для создания высокой добавленной стоимости и переориентация экспорта с традиционных дешевых рынков на новые, более дорогие", – сказал он.
Как отмечалось, один из оптимальных способов наращивания производства — открытие филиалов крупных предприятий в махаллях. Например, фабрика "Зарафшон текстиль" в Самарканде открыла 11 региональных филиалов. Преимущество этого в том, что нет необходимости тратить лишние время и деньги на внедрение стандартов или получение сертификатов. Поэтому необходимо расширять эту практику.
Одной из актуальнейших проблем для текстильных предприятий является доступ к сырью. В республике есть мощности для переработки 1 млн 300 тыс. тонн хлопкового волокна, однако на данный момент производится около 1 млн тонн волокна. Поэтому необходимо снизить себестоимость выращивания хлопка и повысить урожайность полей.
Речь шла и о деятельности хлопково-текстильных кластеров, рассмотрены предложения по обеспечению их стабильной работы.
Участвовавшие в совещании предприниматели озвучили проблемы и предложения по строительству текстильных предприятий, расширению практики возврата налога на добавленную стоимость в однодневный срок, упрощению получения предэкспортных кредитов, выделению доступных финансовых ресурсов и продвижению продукции отечественного производства.
Президент поручил ответственным лицам тщательно изучить эти вопросы и выработать практические решения, а при необходимости внести предложения по совершенствованию законодательства.
"В комплексном развитии отрасли важную роль играет Ассоциация "Узтекстильпром". Предложено реорганизовать ассоциацию так, чтобы ею управлял совет предпринимателей каждого направления текстильной отрасли. Каждая область будет избирать своего представителя в совет. Сотрудники ассоциации будут помогать кластерам и текстильным предприятиям увеличивать производство, инвестиции, экспорт и создавать рабочие места", — говорится в сообщении.
Также подчеркивалась важность проведения широких рекламных кампаний в европейских странах, работы с брендами и увеличения числа экспортеров с международными сертификатами.
Для обеспечения интеграции науки с практикой предложено организовать группы исследования и развития (R&D) в кластерах.