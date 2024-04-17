https://uz.sputniknews.ru/20240417/mirziyoyev-videoselektor-tekstil-43464368.html

Мирзиёев: Наш единственный верный путь в текстильной отрасли – полная переработка сырья

Мирзиёев: Наш единственный верный путь в текстильной отрасли – полная переработка сырья

Sputnik Узбекистан

Глава республики поставил ряд задач по увеличению объемов экспорта и инвестиций в текстильной промышленности

2024-04-17T09:44+0500

2024-04-17T09:44+0500

2024-04-17T09:55+0500

узтекстильпром

видеоселекторное совещание

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

текстильная продукция

экспорт

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Наш единственный верный путь в текстильной отрасли – полная переработка существующего сырья, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам увеличения объемов экспорта и инвестиций в текстильной отрасли, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, это один из секторов с наибольшим числом рабочих мест. Сегодня в республике свыше 6 тыс. предприятий обеспечивают занятость 570 тыс. человек.В последние годы за счет активного привлечения инвестиций и новых технологий значительно выросла производительность сферы. Так, в прошлом году было произведено текстильной и швейно-трикотажной продукции на сумму $8,2 млрд, что в 4,2 раза больше, чем семь лет назад.В 2023 году объем экспорта в отрасли составил $3,1 млрд. В этом году она вышла на три новых рынка, география экспорта составляет 83 страны.Однако анализ структуры экспорта выявил ряд недостатков. Например, в экспорте готовых товаров низкая доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Почти 80% экспорта по-прежнему приходится на рынки традиционных партнеров. Экспорт в Европу не соответствует ожиданиям.Для увеличения объема экспорта на рынки развитых стран или для брендов требуются международные стандарты и сертификаты. Однако только 175 предприятий отвечают этим требованиям. В 18 районах годовой объем производства текстильной продукции не достигает и миллиона долларов.К примеру, в республике себестоимость одного килограмма пряжи на 28% дешевле среднемировых цен. Это представляет большую возможность для увеличения производства готовой продукции и конкурентное преимущество.Важно, что отрасли оказывается финансовая поддержка. В начале прошлого года было выделено $50 млн на проекты по производству тканей, окраске и отделке, а также выпуску готовой швейно-трикотажной продукции. После использования этих средств туда планируется направить еще $100 млн.Мирзиёев подчеркнул необходимость рационального использования этих возможностей для увеличения проектов и рабочих мест в регионах.Как отмечалось, один из оптимальных способов наращивания производства — открытие филиалов крупных предприятий в махаллях. Например, фабрика "Зарафшон текстиль" в Самарканде открыла 11 региональных филиалов. Преимущество этого в том, что нет необходимости тратить лишние время и деньги на внедрение стандартов или получение сертификатов. Поэтому необходимо расширять эту практику.Одной из актуальнейших проблем для текстильных предприятий является доступ к сырью. В республике есть мощности для переработки 1 млн 300 тыс. тонн хлопкового волокна, однако на данный момент производится около 1 млн тонн волокна. Поэтому необходимо снизить себестоимость выращивания хлопка и повысить урожайность полей.Речь шла и о деятельности хлопково-текстильных кластеров, рассмотрены предложения по обеспечению их стабильной работы.Участвовавшие в совещании предприниматели озвучили проблемы и предложения по строительству текстильных предприятий, расширению практики возврата налога на добавленную стоимость в однодневный срок, упрощению получения предэкспортных кредитов, выделению доступных финансовых ресурсов и продвижению продукции отечественного производства.Президент поручил ответственным лицам тщательно изучить эти вопросы и выработать практические решения, а при необходимости внести предложения по совершенствованию законодательства.Также подчеркивалась важность проведения широких рекламных кампаний в европейских странах, работы с брендами и увеличения числа экспортеров с международными сертификатами. Для обеспечения интеграции науки с практикой предложено организовать группы исследования и развития (R&D) в кластерах.

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мирзиёев текстильная отрасль задачи увеличение экспорт инвестиции