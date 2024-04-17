https://uz.sputniknews.ru/20240417/pamyat-uluchsheniye-neyropsixolog-rekomendatsii-43469520.html
Нейропсихолог: Как улучшить память и ничего не забывать
Нейропсихолог: Как улучшить память и ничего не забывать
Sputnik Узбекистан
Специалист рекомендует использовать для развития памяти различные приемы
2024-04-17T22:05+0500
2024-04-17T22:05+0500
2024-04-17T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
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здоровье
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Универсального способа быстро натренировать память, чтобы усваивать большие объемы информации, не существует, рассказал радио Sputnik нейропсихолог Кубат Каниметов.По его словам, есть различные методы достижения этой цели, а также множество приемов "искусственного" запоминания, но любой из них нужно применять осознанно и системно.В числе действенных способов — мнемотехника, когда человек использует визуальные образы, звуковые ассоциации или истории, а также дробление информации."Например, метод обратной развертки памяти, когда вы пытаетесь вспомнить прошедший день в обратном порядке, или мнемотехника, когда вы стараетесь запомнить что-то, исходя из своих ассоциаций. Очень популярен метод Пифагора, когда новые для себя слова вы развешиваете на записках по комнате. Все это будет попыткой искусственно запомнить что-то. Чтобы выбранный метод сработал, информация должна подаваться компактно, ее нужно разбить на части. Это не должно быть похоже на "последнюю ночь перед экзаменом", когда вы решили изучить все билеты сразу. Но если человек подходит к этому системно и осознанно, то он будет добиваться правильного результата", – объяснил специалист.Он также добавил, что сделать запоминание новой информации более эффективным и долговременным поможет воздействие на все органы чувств.Однако, по его мнению, самая правильная стратегия — это не попытки запомнить что-либо "искусственно", а развитие нейровозможностей человека. Увеличить их позволяет изменение образа жизни, когда человек становится более внимательным."Помогают системные физические нагрузки, изучение иностранных языков, правильное питание. Тогда человек будет ходить в те же самые места, на ту же самую работу, делать все то же самое, что делал вчера, просто качество выполнения любых заданий станет лучше в силу его общего состояния, и это гораздо важнее", – резюмировал эксперт.
https://uz.sputniknews.ru/20240416/produkty-dlya-vozrasta-50-plyus-43449464.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
память развитие приемы
Нейропсихолог: Как улучшить память и ничего не забывать
Специалист рекомендует использовать для развития памяти различные приемы.
Универсального способа быстро натренировать память, чтобы усваивать большие объемы информации, не существует, рассказал радио Sputnik
нейропсихолог Кубат Каниметов.
По его словам, есть различные методы достижения этой цели, а также множество приемов "искусственного" запоминания, но любой из них нужно применять осознанно и системно.
В числе действенных способов — мнемотехника, когда человек использует визуальные образы, звуковые ассоциации или истории, а также дробление информации.
"Например, метод обратной развертки памяти, когда вы пытаетесь вспомнить прошедший день в обратном порядке, или мнемотехника, когда вы стараетесь запомнить что-то, исходя из своих ассоциаций. Очень популярен метод Пифагора, когда новые для себя слова вы развешиваете на записках по комнате. Все это будет попыткой искусственно запомнить что-то. Чтобы выбранный метод сработал, информация должна подаваться компактно, ее нужно разбить на части. Это не должно быть похоже на "последнюю ночь перед экзаменом", когда вы решили изучить все билеты сразу. Но если человек подходит к этому системно и осознанно, то он будет добиваться правильного результата", – объяснил специалист.
Он также добавил, что сделать запоминание новой информации более эффективным и долговременным поможет воздействие на все органы чувств.
"Любое искусственное запоминание должно быть очень рельефным и очень ярким. Как это сделать? Максимально воздействовать на все органы чувств. Так, будет эффективнее, если необходимую информацию вы не только услышите и увидите, но и запишете, причем не на клавиатуре или в смартфоне, а от руки. Чем больше элементов сенсорного восприятия будет задействовано при запоминании, чем больше это будет связано с ручным трудом, чтобы мышцы тоже запомнили, тем лучше", – сказал Каниметов.
Однако, по его мнению, самая правильная стратегия — это не попытки запомнить что-либо "искусственно", а развитие нейровозможностей человека. Увеличить их позволяет изменение образа жизни, когда человек становится более внимательным.
"Помогают системные физические нагрузки, изучение иностранных языков, правильное питание. Тогда человек будет ходить в те же самые места, на ту же самую работу, делать все то же самое, что делал вчера, просто качество выполнения любых заданий станет лучше в силу его общего состояния, и это гораздо важнее", – резюмировал эксперт.