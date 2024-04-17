https://uz.sputniknews.ru/20240417/pamyat-uluchsheniye-neyropsixolog-rekomendatsii-43469520.html

Нейропсихолог: Как улучшить память и ничего не забывать

Нейропсихолог: Как улучшить память и ничего не забывать

Sputnik Узбекистан

Специалист рекомендует использовать для развития памяти различные приемы

2024-04-17T22:05+0500

2024-04-17T22:05+0500

2024-04-17T22:05+0500

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здоровье

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Универсального способа быстро натренировать память, чтобы усваивать большие объемы информации, не существует, рассказал радио Sputnik нейропсихолог Кубат Каниметов.По его словам, есть различные методы достижения этой цели, а также множество приемов "искусственного" запоминания, но любой из них нужно применять осознанно и системно.В числе действенных способов — мнемотехника, когда человек использует визуальные образы, звуковые ассоциации или истории, а также дробление информации."Например, метод обратной развертки памяти, когда вы пытаетесь вспомнить прошедший день в обратном порядке, или мнемотехника, когда вы стараетесь запомнить что-то, исходя из своих ассоциаций. Очень популярен метод Пифагора, когда новые для себя слова вы развешиваете на записках по комнате. Все это будет попыткой искусственно запомнить что-то. Чтобы выбранный метод сработал, информация должна подаваться компактно, ее нужно разбить на части. Это не должно быть похоже на "последнюю ночь перед экзаменом", когда вы решили изучить все билеты сразу. Но если человек подходит к этому системно и осознанно, то он будет добиваться правильного результата", – объяснил специалист.Он также добавил, что сделать запоминание новой информации более эффективным и долговременным поможет воздействие на все органы чувств.Однако, по его мнению, самая правильная стратегия — это не попытки запомнить что-либо "искусственно", а развитие нейровозможностей человека. Увеличить их позволяет изменение образа жизни, когда человек становится более внимательным."Помогают системные физические нагрузки, изучение иностранных языков, правильное питание. Тогда человек будет ходить в те же самые места, на ту же самую работу, делать все то же самое, что делал вчера, просто качество выполнения любых заданий станет лучше в силу его общего состояния, и это гораздо важнее", – резюмировал эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20240416/produkty-dlya-vozrasta-50-plyus-43449464.html

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