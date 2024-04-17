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В Ташкенте рынок недвижимости просел на 20,7%

В Ташкенте рынок недвижимости просел на 20,7%

Sputnik Узбекистан

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения на рынке недвижимости республики в марте текущего года: сделок купли-продажи жилья стало меньше, активность на столичном рынке аренды снизилась еще сильнее

2024-04-17T18:15+0500

2024-04-17T18:15+0500

2024-04-17T18:15+0500

экономика

узбекистан

жилье

аренда

цены

недвижимость

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В марте в столице Узбекистана рынок недвижимости просел на 20,7%, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).В марте в Узбекистане заключили 17,8 тыс. сделок купли-продажи недвижимого имущества, что на 20% меньше, чем в феврале.В разрезе регионов наибольший спад активности на рынке недвижимости зафиксирован в Наманганской и Ферганской областях на 27% и 28%, а также в Каракалпакстане — на 26%.На Ташкент пришлось более 28% рынка недвижимости, количество заключенных договоров купли-продажи недвижимости в столице в марте составило 5,34 тыс. Это на 20,7% меньше, чем месяцем ранее.Рынок аренды жилья в ТашкентеСтоимость аренды жилья продолжает снижаться.При этом, все еще высокая стоимость аренды сохраняется в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах: в среднем снять жилье обойдется в $10,6 за кв. м.Более доступные варианты аренды ($6,7 за кв. м) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах Ташкента.Вторичный рынок недвижимостиВ марте вторичный рынок жилья вырос на 0,5%, против 0,8% в феврале. В годовом выражении цены на вторичку увеличились на 14,1%.Заметный рост отмечен в Ташкентской – 24,8%, Бухарской – 25,1% и Хорезмской – 20,1% областях.Рост цен на вторичное жилье в столице также замедлился. Если в марте средние цены на вторичку в Ташкенте выросли на 0,2%, то в феврале рост составлял 1,6% соответственно.Наиболее высокие темпы роста цен отмечены в Бектемирском – 3,3%, Алмазарском – 1,8% и Сергелийском – 1,8% районах.В целом, за год вторичный рынок жилья в столице вырос на 14,3%. В Узбекистане историю недвижимости можно проверить онлайн — рассказываем как

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