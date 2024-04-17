В Ташкенте рынок недвижимости просел на 20,7%
© Sputnik / Авенир ДебердеевМозаичное панно на одном из жилых домов расположенном по улице Таллимаржон 30города Ташкент
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения на рынке недвижимости республики в марте текущего года: сделок купли-продажи жилья стало меньше, активность на столичном рынке аренды снизилась еще сильнее.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В марте в столице Узбекистана рынок недвижимости просел на 20,7%, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
"После некоторого повышения активности на рынке недвижимости в феврале месяце, в марте отмечен существенный спад. В столице рынок недвижимости просел на 20,7%. Вторичный рынок подошел к снижению, средняя стоимость за месяц выросла лишь на 0,5%. Активность на столичном рынке аренды сократилась еще сильнее", — говорится в обзоре.
В марте в Узбекистане заключили 17,8 тыс. сделок купли-продажи недвижимого имущества, что на 20% меньше, чем в феврале.
В разрезе регионов наибольший спад активности на рынке недвижимости зафиксирован в Наманганской и Ферганской областях на 27% и 28%, а также в Каракалпакстане — на 26%.
На Ташкент пришлось более 28% рынка недвижимости, количество заключенных договоров купли-продажи недвижимости в столице в марте составило 5,34 тыс. Это на 20,7% меньше, чем месяцем ранее.
Рынок аренды жилья в Ташкенте
Стоимость аренды жилья продолжает снижаться.
"В марте активность покупателей на столичном рынке аренды жилья сократилась еще сильнее – на 2,2% и составила 8,6 долл. за 1 кв. м.", — сообщается в обзоре.
При этом, все еще высокая стоимость аренды сохраняется в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах: в среднем снять жилье обойдется в $10,6 за кв. м.
Более доступные варианты аренды ($6,7 за кв. м) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах Ташкента.
"При этом, относительно марта прошлого года рынок аренды в Ташкенте сжался на 5,2%. Таким образом, районами где отмечено наиболее стремительное снижение цен стали Яшнабадский на 10,3%, Мирабадский на 10,9% и Яккасарайский на 13,3%", — указано в обзоре.
Вторичный рынок недвижимости
В марте вторичный рынок жилья вырос на 0,5%, против 0,8% в феврале. В годовом выражении цены на вторичку увеличились на 14,1%.
Заметный рост отмечен в Ташкентской – 24,8%, Бухарской – 25,1% и Хорезмской – 20,1% областях.
Рост цен на вторичное жилье в столице также замедлился. Если в марте средние цены на вторичку в Ташкенте выросли на 0,2%, то в феврале рост составлял 1,6% соответственно.
Наиболее высокие темпы роста цен отмечены в Бектемирском – 3,3%, Алмазарском – 1,8% и Сергелийском – 1,8% районах.
В целом, за год вторичный рынок жилья в столице вырос на 14,3%.