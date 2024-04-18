https://uz.sputniknews.ru/20240418/gruzoperevozki-rossiya-uzbekistan-43486339.html

Грузоперевозки между Россией и Узбекистаном в 2024 году остаются основным драйвером рынка

Грузоперевозки между Россией и Узбекистаном в 2024 году остаются основным драйвером рынка

Sputnik Узбекистан

Количество заявок на доставку грузов из РФ в РУз в первом квартале увеличилось на 56%, а цены выросли на 26%

2024-04-18T15:59+0500

2024-04-18T15:59+0500

2024-04-18T15:59+0500

узбекистан

россия

грузоперевозки

импорт

экспорт

экономика

транспорт

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Грузоперевозки между Россией и Узбекистаном и в 2024 году остаются основным драйвером рынка. Такие данные приводит международная "Биржа грузоперевозок ATI.SU".Количество заявок на доставку грузов из РФ в первом квартале увеличилось на 56%, а цены выросли на 26%.В целом, по итогам первого квартала число размещенных на "Бирже грузоперевозок ATI.SU" заявок на перевозки грузов в Узбекистан из других стран (импорт) возросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 51%. Цены на доставку увеличились на 25% в годовом выражении. Помимо перевозок из РФ, существенно вырос спрос на перевозки из Казахстана и Беларуси.Что касается экспортных перевозок, то цены на них увеличились на 35%, а количество размещенных на "Бирже ATI.SU" заявок в первом квартале в годовом выражении сократилось на 24%."В экспортных перевозках, особенно если говорить о российском направлении, происходит типичная коррекция после бурного "санкционного взлета". Спрос на перевозки в направлении России сейчас сдерживают проблемы с платежами, вызванные новыми пакетами санкций и опасениями банков попасть под вторичные санкции", — отметил Вахидов.Между тем товарооборот между Узбекистаном и Россией продолжает расти: в 2023 году он увеличился на 11,5% по сравнению с годом ранее. Поэтому эксперты ожидают стабилизации спроса на автомобильные грузоперевозки между странами.

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