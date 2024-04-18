https://uz.sputniknews.ru/20240418/gruzoperevozki-rossiya-uzbekistan-43486339.html
Грузоперевозки между Россией и Узбекистаном в 2024 году остаются основным драйвером рынка
Грузоперевозки между Россией и Узбекистаном в 2024 году остаются основным драйвером рынка
Sputnik Узбекистан
Количество заявок на доставку грузов из РФ в РУз в первом квартале увеличилось на 56%, а цены выросли на 26%
2024-04-18T15:59+0500
2024-04-18T15:59+0500
2024-04-18T15:59+0500
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Грузоперевозки между Россией и Узбекистаном и в 2024 году остаются основным драйвером рынка. Такие данные приводит международная "Биржа грузоперевозок ATI.SU".Количество заявок на доставку грузов из РФ в первом квартале увеличилось на 56%, а цены выросли на 26%.В целом, по итогам первого квартала число размещенных на "Бирже грузоперевозок ATI.SU" заявок на перевозки грузов в Узбекистан из других стран (импорт) возросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 51%. Цены на доставку увеличились на 25% в годовом выражении. Помимо перевозок из РФ, существенно вырос спрос на перевозки из Казахстана и Беларуси.Что касается экспортных перевозок, то цены на них увеличились на 35%, а количество размещенных на "Бирже ATI.SU" заявок в первом квартале в годовом выражении сократилось на 24%."В экспортных перевозках, особенно если говорить о российском направлении, происходит типичная коррекция после бурного "санкционного взлета". Спрос на перевозки в направлении России сейчас сдерживают проблемы с платежами, вызванные новыми пакетами санкций и опасениями банков попасть под вторичные санкции", — отметил Вахидов.Между тем товарооборот между Узбекистаном и Россией продолжает расти: в 2023 году он увеличился на 11,5% по сравнению с годом ранее. Поэтому эксперты ожидают стабилизации спроса на автомобильные грузоперевозки между странами.
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россия узбекистан грузоперевозки доставка грузов
россия узбекистан грузоперевозки доставка грузов
Грузоперевозки между Россией и Узбекистаном в 2024 году остаются основным драйвером рынка
Количество заявок на доставку грузов из РФ в РУз в первом квартале увеличилось на 56%, а цены выросли на 26%.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Грузоперевозки между Россией и Узбекистаном и в 2024 году остаются основным драйвером рынка. Такие данные приводит международная "Биржа грузоперевозок ATI.SU".
Количество заявок на доставку грузов из РФ в первом квартале увеличилось на 56%, а цены выросли на 26%.
В целом, по итогам первого квартала число размещенных на "Бирже грузоперевозок ATI.SU" заявок на перевозки грузов в Узбекистан из других стран (импорт) возросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 51%. Цены на доставку увеличились на 25% в годовом выражении. Помимо перевозок из РФ, существенно вырос спрос на перевозки из Казахстана и Беларуси.
"Мы наблюдаем продолжение тех тенденций, которые наметились в конце 2023 года. Спрос на импортные перевозки растет хорошими темпами, что во многом объясняется экономическим развитием страны. По итогам 2023 года ВВП республики вырос на 6%, в то время как рост мировой экономики не превысил 3%", — отметил директор представительства "Биржи грузоперевозок ATI.SU" в Узбекистане Фарид Вахидов.
Что касается экспортных перевозок, то цены на них увеличились на 35%, а количество размещенных на "Бирже ATI.SU" заявок в первом квартале в годовом выражении сократилось на 24%.
"В экспортных перевозках, особенно если говорить о российском направлении, происходит типичная коррекция после бурного "санкционного взлета". Спрос на перевозки в направлении России сейчас сдерживают проблемы с платежами, вызванные новыми пакетами санкций и опасениями банков попасть под вторичные санкции", — отметил Вахидов.
Между тем товарооборот между Узбекистаном и Россией продолжает расти: в 2023 году он увеличился на 11,5% по сравнению с годом ранее. Поэтому эксперты ожидают стабилизации спроса на автомобильные грузоперевозки между странами.