https://uz.sputniknews.ru/20240418/kak-vyuchit-uzbekskiy-yazyk-za-90-dney--populyarnye-kursy-43497012.html

Как выучить узбекский язык за 90 дней – популярные курсы

Как выучить узбекский язык за 90 дней – популярные курсы

Sputnik Узбекистан

Можно ли выучить узбекский язык онлайн и какой курс лучше выбрать? Ответы на эти вопросы искал корреспондент Sputnik Узбекистан.

2024-04-18T19:26+0500

2024-04-18T19:26+0500

2024-04-18T19:26+0500

узбекистан

узбекский язык

образование

общество

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Около 85% населения Узбекистана составляют этнические узбеки, которые говорят на государственном языке. Однако среди русскоязычных узбекистанцев все еще остается актуальной проблема незнания узбекского языка. Одна из причин — переход на латиницу, который усложнил изучение языка. Сегодня выучить государственный язык можно на курсах. Срок обучения — от 3 до 12 месяцев. Самые интересные и эффективные программы, по мнению пользователей соцсетей и выпускников курсов, в нашей подборке. Курс uzbekonline.ruЗдесь обещают научить говорить по-узбекски за три месяца, а каждый урок займет не более 20 минут в день. Заниматься можно с группой и индивидуально. Запись всех уроков сохраняется, поэтому пройти занятие можно в удобное время. В том числе у ученика есть возможность брать академический отпуск и замораживать свое обучение. Помимо трехмесячного курса, платформа предлагает также программы длительностью в шесть и девять месяцев. Они помогут изучить узбекский язык до уровня B1 (пороговый уровень) и В2 (продвинутый пороговый уровень). Также школа проводит обучение коллективов организаций и детей. Учитывая, что занятия проходят в онлайн-формате, среди учеников школы люди со всего мира. Стоимость обучения начинается от 1 млн 215 тыс. сумов до 9 млн 598 тыс. сумов в зависимости от тарифа и выбранного курса.Курс узбекского языка EKO TUR ZIYOНа курсе обучают основам грамматики и разговорной речи. Уроки проводят оффлайн, где все ученики обязательно практикуются в устной речи и закрепляют полученный материал в группах, где не более 10 человек. Занятия проводят три раза в неделю в утреннее, дневное и вечернее время. Длительность курса — три месяца. Стоимость обучения — 750 тыс. сумов за один месяц.Курс Саиды Рашидовой "Saida bilan oʻzbek tili"Преподаватель с большим опытом решила разработать собственный курс, ориентируясь на методику российского полиглота Дмитрия Петрова, который считает, что за 16 часов можно выучить любой язык. Курс ориентирован на взрослую аудиторию и учит узбекскому языку "для выживания". Знания курса помогут ученику спросить дорогу, купить лекарства, вызвать скорую. За курс продолжительностью 4-5 недель ученик может научиться говорить так, чтобы его понимали. Помимо теоретической и практической части, для изучающих доступно онлайн общение с носителями языка. Кроме того, Саида внедрила систему бонусов. Старательным ученикам, набравшим больше всего баллов, она дарит индивидуальный урок, а менее трудолюбивым - свою книгу на русском или узбекском языке. Курс Qiziqarli o'zbek tiliАвтор курса Гулрухсор Эргашева посвятила свою исследовательскую работу научно-методическим основам обучения узбекскому языку, как иностранному. А узбекский язык она преподает уже 9 лет. Методика ее курса не совсем обычная. В ней применяют интегративный подход, распространенный в мире для изучения языка за короткое время. В обучении преподаватели не используют словарь литературного узбекского языка, а также не учат диалектам. Главная задача курса, по словам Эргашевой — научить языку, как средству общения. Ученики программы осваивают узбекский язык до продвинутого уровня за 12 месяцев. А дальше по желанию могут продолжить обучение деловому узбекскому языку. Найти курс можно на сайте Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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