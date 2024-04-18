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Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — инфографика
Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе-феврале 2024 года зарубежные партнеры инвестировали в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.
2024-04-18T18:35+0500
2024-04-18T18:35+0500
2024-04-18T18:35+0500
инфографика
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В Узбекистане по состоянию на 1 апреля 2024 года число компаний, созданных при участии иностранных инвесторов, достигло 14 226, следует из данных Агентства статистики. Из них совместных предприятий — 4 576, зарубежных компаний — 9 650.Лидируют российские инвесторы: с участием их капитала создано более 3 тыс. фирм, далее следуют компании с китайскими вложениями — 2 501. На третьем месте — Турция (1 886 предприятий).В январе-феврале 2024 года зарубежные партнеры инвестировали в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан компании иностранный капитал
узбекистан компании иностранный капитал
Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — инфографика
В январе-феврале 2024 года зарубежные партнеры инвестировали в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.
В Узбекистане по состоянию на 1 апреля 2024 года число компаний, созданных при участии иностранных инвесторов, достигло 14 226, следует из данных Агентства статистики.
Из них совместных предприятий — 4 576, зарубежных компаний — 9 650.
Лидируют российские инвесторы: с участием их капитала создано более 3 тыс. фирм, далее следуют компании с китайскими вложениями — 2 501. На третьем месте — Турция (1 886 предприятий).
В январе-феврале 2024 года зарубежные партнеры инвестировали
в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.