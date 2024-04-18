https://uz.sputniknews.ru/20240418/kakie-strany-otkryli-bolshe-vsego-kompaniy-v-uzbekistane-43487933.html

Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — инфографика

Какие страны открыли больше всего компаний в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В январе-феврале 2024 года зарубежные партнеры инвестировали в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.

2024-04-18T18:35+0500

2024-04-18T18:35+0500

2024-04-18T18:35+0500

инфографика

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В Узбекистане по состоянию на 1 апреля 2024 года число компаний, созданных при участии иностранных инвесторов, достигло 14 226, следует из данных Агентства статистики. Из них совместных предприятий — 4 576, зарубежных компаний — 9 650.Лидируют российские инвесторы: с участием их капитала создано более 3 тыс. фирм, далее следуют компании с китайскими вложениями — 2 501. На третьем месте — Турция (1 886 предприятий).В январе-феврале 2024 года зарубежные партнеры инвестировали в узбекскую экономику 25,6 трлн сумов. Прямые иностранные инвестиции составили 9,1 трлн сумов.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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