https://uz.sputniknews.ru/20240418/lidery-uzbekistana-i-tadjikistana-opredelili-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva--43492156.html
Лидеры Узбекистана и Таджикистана определили приоритетные направления сотрудничества
Лидеры Узбекистана и Таджикистана определили приоритетные направления сотрудничества
Sputnik Узбекистан
Речь шла прежде всего о политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
2024-04-18T16:31+0500
2024-04-18T16:31+0500
2024-04-18T16:31+0500
узбекистан
таджикистан
визит шавката мирзиёева в душанбе
сотрудничество
переговоры
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон рассмотрели приоритетные направления двустороннего сотрудничества в рамках переговоров в расширенном составе, которые прошли с участием официальных делегаций двух стран в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Участники встречи предметно обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. В то же время стороны отметили наличие огромного незадействованного потенциала и больших возможностей для дальнейшего развития полномасштабного сотрудничества.Была отмечена важность развития механизмов приграничной торговли и торговой инфраструктуры при планируемом доведении объемов товарооборота до $2 млрд.Вместе с тем президенты приветствовали достигнутые твердые договоренности по совместной реализации важных проектов в энергетике, электротехнике, металлургии, добывающей, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях. Обсудили также вопросы водопользования.Кроме того, положительно оценена важность тесных контактов в противодействии современным вызовам и угрозам и необходимость продвижения социально-экономических проектов в Афганистане.По итогам переговоров главы государств поручили подготовить совместную "дорожную карту" и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.
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узбекистан таджикистан душанбе переговоры сотрудничество
узбекистан таджикистан душанбе переговоры сотрудничество
Лидеры Узбекистана и Таджикистана определили приоритетные направления сотрудничества
Речь шла прежде всего о политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон рассмотрели приоритетные направления двустороннего сотрудничества в рамках переговоров в расширенном составе, которые прошли с участием официальных делегаций двух стран в Душанбе. Об этом сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Участники встречи предметно обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
“За последние годы в результате активного диалога на высшем уровне в духе взаимного доверия и поддержки дружественные отношения между странами поднялись на беспрецедентно высокий уровень“, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
В то же время стороны отметили наличие огромного незадействованного потенциала и больших возможностей для дальнейшего развития полномасштабного сотрудничества.
“Для реализации подписываемого сегодня исторического Договора о союзнических отношениях нужно повысить эффективность контактов на всех уровнях – это парламенты, правительства, внешнеполитические ведомства, министерства и регионы", — заявил узбекский лидер.
Была отмечена важность развития механизмов приграничной торговли и торговой инфраструктуры при планируемом доведении объемов товарооборота до $2 млрд.
Вместе с тем президенты приветствовали достигнутые твердые договоренности по совместной реализации важных проектов в энергетике, электротехнике, металлургии, добывающей, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях. Обсудили также вопросы водопользования.
“Стратегическим направлением определено взаимодействие в области транспорта и транзитных перевозок. Президенты выступили за расширение взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении и создание благоприятных условий для развития авиаперевозок и железнодорожного сообщения, увеличения объёмов транзитных грузоперевозок. Стороны условились более активно поддерживать культурно-гуманитарные обмены“, — говорится в сообщении.
Кроме того, положительно оценена важность тесных контактов в противодействии современным вызовам и угрозам и необходимость продвижения социально-экономических проектов в Афганистане.
По итогам переговоров главы государств поручили подготовить совместную "дорожную карту" и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.