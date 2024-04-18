https://uz.sputniknews.ru/20240418/lidery-uzbekistana-i-tadjikistana-opredelili-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva--43492156.html

Лидеры Узбекистана и Таджикистана определили приоритетные направления сотрудничества

Лидеры Узбекистана и Таджикистана определили приоритетные направления сотрудничества

Sputnik Узбекистан

Речь шла прежде всего о политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

2024-04-18T16:31+0500

2024-04-18T16:31+0500

2024-04-18T16:31+0500

узбекистан

таджикистан

визит шавката мирзиёева в душанбе

сотрудничество

переговоры

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон рассмотрели приоритетные направления двустороннего сотрудничества в рамках переговоров в расширенном составе, которые прошли с участием официальных делегаций двух стран в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Участники встречи предметно обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. В то же время стороны отметили наличие огромного незадействованного потенциала и больших возможностей для дальнейшего развития полномасштабного сотрудничества.Была отмечена важность развития механизмов приграничной торговли и торговой инфраструктуры при планируемом доведении объемов товарооборота до $2 млрд.Вместе с тем президенты приветствовали достигнутые твердые договоренности по совместной реализации важных проектов в энергетике, электротехнике, металлургии, добывающей, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях. Обсудили также вопросы водопользования.Кроме того, положительно оценена важность тесных контактов в противодействии современным вызовам и угрозам и необходимость продвижения социально-экономических проектов в Афганистане.По итогам переговоров главы государств поручили подготовить совместную "дорожную карту" и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей.

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