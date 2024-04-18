Образовательная выставка в Ташкенте: какие вузы участвуют и что предлагают
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Международная образовательная выставка "Образование и профессия 2024" в этом году проходит до 17 мая в девяти городах РУз. В ней участвуют более 100 вузов из Узбекистана, России, Казахстана, Малайзии, Таиланда, Турции, Канады, Азербайджана и других стран.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. XXV Международная выставка "Образование и профессия 2024" стартовала в Ташкенте, где продлилась два дня — 17 и 18 апреля. Затем ее участники отправятся в Самарканд (20.04), Навои (22.04), Бухару (24.04), Ургенч (26.04), Нукус (29.04), Фергану (13.05), Андижан (15.05) и Наманган (17.05), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяXXV Международная выставка "Образование и профессия 2024"
XXV Международная выставка "Образование и профессия 2024"
© Sputnik/Анна Желиховская
Первый день выставки показал заинтересованность в получении высшего образования многих школьников и лицеистов. У будущих абитуриентов появилась возможность не только узнать об особенностях обучения в вузах, факультетах, условиях оплаты и грантах, но и лично пообщаться с представителями учебных заведений, которые могут ответить на все интересующие вопросы.
Кроме того, выставка "Образование и профессия 2024" позволяет узнать о требованиях к поступлению, стипендиях, а также о том, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда и какие навыки и квалификации ценятся работодателями.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяXXV Международная выставка "Образование и профессия 2024"
XXV Международная выставка "Образование и профессия 2024"
© Sputnik/Анна Желиховская
Особый интерес у учащихся вызвали российские вузы, их на выставке более 30-ти. Среди них Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Поволжский государственный технологический университет, Сибирский университет потребительской кооперации, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Московский институт психоанализа, Марийский государственный университет, Московский политехнический университет, МИРЭА — Российский технологический университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга.
Если в прежние годы основной поток поступающих приходился, как правило, на вузы Санкт-Петербурга и Москвы, то в последнее время узбекистанцы выбирают учебу в регионах России. По мнению представителей региональных вузов, обучение там стоит дешевле, а качество образования не уступает крупным учебным заведениям Москвы и Северной столицы РФ.
"Региональные вузы ничем не хуже крупных столичных, а качество образования на одном уровне, рассказывает замдиректора института строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета в Йошкар-Оле Олег Введенский. — Жизнь, учеба и проживание получаются дешевле. Из 10 тыс. студентов, которые у нас обучаются, порядка 200 на разных курсах и специальностях — студенты из Узбекистана".
Нередко такой выбор будущих студентов продиктован тем, что в регионе работают их родители. Например, в Камчатском крае. Как рассказала специалист по сопровождению международных проектов КамГУ им. В. Беринга Евгеня Бодоян, 80% иностранных студентов вуза — из Ташкента и Самарканда.
"Это связано с тем, что родители работают у нас, соответственно и дети выбирают вуз, — объясняет Евгеня Бодоян. — Учеба в нашем вузе очень интересная, студенты ходят в экспедиции. Так как у нас активные вулканы, они могут изучать вулканологию".
Появляется все больше вузов, в которых действует программа двойных дипломов. Среди них, например, РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ и Белорусская государственная академия авиации. Подробнее об этом — в сюжете Sputnik Узбекистан.