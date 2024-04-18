https://uz.sputniknews.ru/20240418/v-uzbekistane-povysyat-seysmicheskuyu-bezopasnost-soorujeniy--postanovlenie-43491374.html

В Узбекистане повысят сейсмическую безопасность сооружений — постановление

В Узбекистане повысят сейсмическую безопасность сооружений — постановление

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев подписал документ, направленный на повышение сейсмостойкости зданий и сооружений, еще на стадии проектирования, а также совершенствование деятельности по мониторингу сейсмической опасности.

2024-04-18T17:36+0500

2024-04-18T17:36+0500

2024-04-18T17:36+0500

узбекистан

постановление

шавкат мирзиёев

сейсмоустойчивость

строительство

здания

мониторинг

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление “О мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений, а также совершенствованию деятельности по мониторингу сейсмической опасности“. В постановлении отмечено, что “в последние годы в мире возросло количество землетрясений с тяжелыми последствиями, которые оказывают серьезное воздействие на жизнь населения и социально-экономическую инфраструктуру стран“. В связи с этим “в рамках постоянного совершенствования сферы обеспечения сейсмической безопасности важное значение имеют обеспечение сейсмостойкости существующих и строящихся зданий и сооружений, усиление взаимодействия государственных органов и организаций по прогнозированию и мониторингу, а также подготовке к землетрясениям“. Согласно принятому документу:Здания выше 9 этажей будут проектировать при помощи устройств активной сейсмической защиты“С 1 июня 2024 года в стране будет внедрена практика, согласно которой при планировании новых строительств в сейсмоактивных зонах с интенсивностью 8 баллов и выше по шкале МСК-64, объекты медицины выше 5 этажей и здания выше 9 этажей будут проектировать с устройствами активной сейсмической защиты, в том числе сейсмоизоляцией и демпфером“, — говорится в тексте документа.Финансирование работ по установке активных сейсмозащитных устройств осуществляется организациями-заказчиками, ответственными за строительные работы.Новые здания будут оснащать системой автоблокировки газа и электричестваС 1 июня вводится порядок проектирования планируемых к строительству новых объектов III–IV категорий фактора опасности системой автоматической блокировки газовых и электрических сетей во время сильного землетрясения.Кроме того, с 1 июля на планируемых к строительству новых объектах III–IV категорий фактора опасности будут установлены устройства по автоматическому мониторингу несущих конструкций зданий и сооружений. Для мониторинга создадут единую базу данных, получаемых с устройств автоматического мониторинга несущих конструкций зданий и сооружений.Контроль обязательной установки устройств автоматического мониторинга возложен на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. За ведение и мониторинг единой базы получаемых от них данных будет отвечать Ташкентский архитектурно-строительный университет.Будет действовать мониторинг несущих конструкций в сооружениях с высоким фактором опасностиС 1 июля при землетрясении магнитудой 5 баллов и выше по шкале МСК-64 данные по состоянию зданий и сооружений, полученные с устройств автоматического мониторинга несущих конструкций, должны анализироваться в оперативном порядке.Информация о выявленной в зданиях и сооружениях опасности незамедлительно будет вносится в Республиканский совет по координации мероприятий обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Узбекистана.Республиканский совет в трехдневный срок совместно с Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента должны определить и обеспечить реализацию мер по укреплению уязвимых точек зданий и сооружений, выявленных в результате землетрясения, и устранению опасности.Осевшие и деформированные объекты будут укреплять при помощи современных технологийВ работы по укреплению зданий и сооружений, подвергшихся оседаниям и деформациям под воздействием землетрясений и сезонных увлажнений грунтов оснований, будут внедрены передовые, современные и безопасные подходы.Для этого до 1 июля в порядке эксперимента будут восстановлены существующие здания и сооружения, техническое состояние которых признано неудовлетворительным, путем ”укрепления компенсационной инъекционной технологии и возвращения деформации в прежнее состояние”.До октября на основе результатов эксперимента должны быть приняты меры по полному внедрению в практику подземного данного метода при укреплении фундамента зданий и сооружений и устранении деформаций.Повысится государственный контроль в строительной сфереСогласно документу, с 1 июля должна быть организована работа “по осуществлению государственного контроля с учетом категории опасности и риска новых строящихся объектов, а также опыта работы региональных инспекторов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства“.Инспекция по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства пересмотрит количество штатных единиц территориальных инспекций по контролю в сфере ЖКХ при осуществлении государственного контроля в строительстве.Будут осуществляться подготовка к землетрясениям и прогнозированиеДля подготовки к сильным землетрясениям региональным властям и МЧС поручено до 1 мая утвердить региональные планы по подготовке к землетрясению и организовать работы по подготовке населения к землетрясению.Для подготовки к сильным землетрясениям в регионах на основе научных прогнозов, начиная с 1 мая администрации регионов поручено наладить практику подготовки Республиканским центром сейсмопрогностического мониторинга МЧС ежемесячных заключений о сейсмической опасности и прогнозе землетрясения для Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов областей и Ташкента.Начиная с 1 июня 2024 года будет введена практика выявления территорий с вероятностью возникновения в ближайшем будущем сильного землетрясения посредством мониторинга произошедших на территории республики землетрясений, их научного анализа и движения активных тектонических разломов земной коры.Будут созданы волонтерские группы по спасению населенияВ каждом регионе с 1 мая 2024 года начнут формирование волонтерских групп для привлечения к работам по спасению населения при сильном землетрясении.При этом ежеквартально будут обучать граждан, привлеченных в волонтерские группы, правилам и порядку передвижения при сильном землетрясении, а также повышать их знания и навыки в данном направлении. Население обучат правилам поведения при землетрясениях посредством СМИВ документе говорится, что совместно с МЧС будут готовиться передачи, сюжеты, ролики, посвященные правильному передвижению граждан во время землетрясения. Их будут транслировать на всех теле- и радиоканалах Национальной телерадиокомпании на системной основе.

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