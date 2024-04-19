https://uz.sputniknews.ru/20240419/lavrov-intervyu-rossiya-radiostantsii-43514956.html

Лавров: Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику

Лавров: Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику

Sputnik Узбекистан

Глава МИД РФ сделал ряд заявлений по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня в интервью российским радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

2024-04-19T18:10+0500

2024-04-19T18:10+0500

2024-04-19T18:10+0500

сергей лавров

интервью

россия

радио

украина

киев

владимир зеленский

политика

запад

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров интервью российским радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Глава российской дипломатии подчеркнул, что Россию не испугать разговорами о нанесении ей стратегического поражения, которые звучат на Западе, подобная риторика, наоборот, укрепила страну.Также он указал, что Запад, помимо страха за утрату гегемонии, дал понять, что все его страны "легли" под США.Кроме того, Лавров напомнил, что в последнее время европейских избирателей все чаще запугивают "российской угрозой", в то время как у РФ нет никакой необходимости нападать на страны Запада.О возможных переговорах по урегулированию конфликта на УкраинеРоссия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам.В отличие от стамбульской истории Россия не будет делать паузы в боевых действиях в случае начала мирных переговоров с Украиной.Веры киевскому руководству у России нет."Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия.Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит.Также Лавров объяснил, что Россия "разбирается" с Украиной ровно потому, что со стороны Киева Москве создается угроза. Он напомнил о провале политики США в Афганистане, Ираке, Сирии, а также "под боком" у Вашингтона на Гаити, где сейчас "разгул бандитизма".О наращивании Западом санкций против России"Они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. А результат-то уже был очевиден с первых же дней, еще до специальной военной операции, когда действовали "крымские" санкции и другие. Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, в которых они могут ограничить наше развитие, а желательно и во всех других сферах", — подчеркнул Лавров.О необходимости продолжать СВОУ России есть полная убежденность, что надо продолжать специальную военную операцию.Об отношениях России и КНРРоссия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины.Огромную часть нашего инвестиционного сотрудничества занимают высокие технологии — это и атомная энергетика, и создание новых современных самолетов, и многое другое.Об отношениях с Арменией и выгодах республики от ЕАЭС"Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше, чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения, когда голосуют члены Евразийского экономического союза ".О действиях ЗападаЗапад работает в Молдавии агрессивно, рьяно и не признавая приличий, превращая президента страны Майю Санду "в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией".Глава МИД РФ пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад, настраивая против России.

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