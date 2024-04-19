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https://uz.sputniknews.ru/20240419/mirziyoyev-gosvizit-tadjikistan-vstrechi-43507392.html
Мирзиёев выступил за развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном
Мирзиёев выступил за развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом
2024-04-19T12:46+0500
2024-04-19T12:46+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил за дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба президента РУз.В рамках программы государственного визита в Таджикистан от встретился с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли этой страны Махмадтоиром Зоиром.Стороны с удовлетворением отметили нынешний уровень многоплановых узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Отмечалась роль депутатов двух стран в проведении инвентаризации принятых документов и осуществлении парламентского контроля над своевременной реализацией договоренностей на высшем уровне.Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — списокНапомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.
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политика
политика

Мирзиёев выступил за развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном

12:46 19.04.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил за дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках программы государственного визита в Таджикистан от встретился с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли этой страны Махмадтоиром Зоиром.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны с удовлетворением отметили нынешний уровень многоплановых узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Обсуждены вопросы дальнейшей активизации межпарламентского обмена, эффективных контактов на уровне профильных комитетов и региональных советов для поддержки и продвижения проектов кооперации и культурно-гуманитарных программ", — говорится в сообщении.
Отмечалась роль депутатов двух стран в проведении инвентаризации принятых документов и осуществлении парламентского контроля над своевременной реализацией договоренностей на высшем уровне.
Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — список
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.
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