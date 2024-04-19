https://uz.sputniknews.ru/20240419/mirziyoyev-gosvizit-tadjikistan-vstrechi-43507392.html

Мирзиёев выступил за развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном

Мирзиёев выступил за развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом

2024-04-19T12:46+0500

2024-04-19T12:46+0500

2024-04-19T12:46+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил за дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба президента РУз.В рамках программы государственного визита в Таджикистан от встретился с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли этой страны Махмадтоиром Зоиром.Стороны с удовлетворением отметили нынешний уровень многоплановых узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Отмечалась роль депутатов двух стран в проведении инвентаризации принятых документов и осуществлении парламентского контроля над своевременной реализацией договоренностей на высшем уровне.Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — списокНапомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.

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