Мирзиёев выступил за развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил за дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества с Таджикистаном, сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках программы государственного визита в Таджикистан от встретился с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли этой страны Махмадтоиром Зоиром.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны с удовлетворением отметили нынешний уровень многоплановых узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зоиром
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Обсуждены вопросы дальнейшей активизации межпарламентского обмена, эффективных контактов на уровне профильных комитетов и региональных советов для поддержки и продвижения проектов кооперации и культурно-гуманитарных программ", — говорится в сообщении.
Отмечалась роль депутатов двух стран в проведении инвентаризации принятых документов и осуществлении парламентского контроля над своевременной реализацией договоренностей на высшем уровне.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.