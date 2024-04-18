Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — список

Соглашение о сотрудничестве в области промышленности; Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;

Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности; Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;

Соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации; Соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;

Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук; Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;

Протоколы о внесении изменений и дополнений в соглашения о пунктах пропуска через Государственную границу, международном автомобильном и авиационном сообщении; Протоколы о внесении изменений и дополнений в соглашения о пунктах пропуска через Государственную границу, международном автомобильном и авиационном сообщении;

Протокол о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности продовольственных товаров; Протокол о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности продовольственных товаров;

Протокол о сотрудничестве между ведомствами по развитию конкуренции и защите прав потребителей; Протокол о сотрудничестве между ведомствами по развитию конкуренции и защите прав потребителей;

Дорожные карты по сотрудничеству в сфере культуры и туризма, по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса; Дорожные карты по сотрудничеству в сфере культуры и туризма, по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса;