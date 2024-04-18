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https://uz.sputniknews.ru/20240418/uzbekistan-i-tadjikistan-prinyali-ryad-sovmestnyx-dokumentov--spisok-43496036.html
Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — список
Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — список
Sputnik Узбекистан
В рамках визита президента Узбекистана в Душанбе подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества.
2024-04-18T18:10+0500
2024-04-18T18:10+0500
узбекистан
таджикистан
душанбе
переговоры
шавкат мирзиёев
государственный визит
соглашение
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. По итогам прошедших переговоров на высшем уровне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, в присутствии глав государств состоялась церемония обмена двусторонними документами.В целом в ходе визита подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества.В их числе:
https://uz.sputniknews.ru/20240418/lidery-uzbekistana-i-tadjikistana-opredelili-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva--43492156.html
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узбекистан таджикистан сотрудничество соглашения дорожная карта
узбекистан таджикистан сотрудничество соглашения дорожная карта

Узбекистан и Таджикистан приняли ряд совместных документов — список

18:10 18.04.2024
© SputnikПодписание двусторонних соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном
Подписание двусторонних соглашений между Таджикистаном и Узбекистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2024
© Sputnik
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В рамках визита президента Узбекистана в Душанбе подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. По итогам прошедших переговоров на высшем уровне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Договор о союзнических отношениях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, в присутствии глав государств состоялась церемония обмена двусторонними документами.
В целом в ходе визита подписано 28 документов, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-таджикского сотрудничества.
В их числе:
Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;
Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности;
Соглашение о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
Соглашение о научном сотрудничестве между Академиями наук;
Протоколы о внесении изменений и дополнений в соглашения о пунктах пропуска через Государственную границу, международном автомобильном и авиационном сообщении;
Протокол о сотрудничестве в области ветеринарии и безопасности продовольственных товаров;
Протокол о сотрудничестве между ведомствами по развитию конкуренции и защите прав потребителей;
Дорожные карты по сотрудничеству в сфере культуры и туризма, по дальнейшему развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса;
Соглашения о сотрудничестве и дорожные карты на 2024-2026 годы между Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской, Хорезмской областями и Согдийской областью, между Кашкадарьинской областью и Хатлонской областью, а также другие документы.
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