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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240419/raschety-gvozdika-likvidatsiya-vsu-dnr-43506512.html
"Гвоздики" ликвидировали замаскированный опорник ВСУ на Донецком направлении
"Гвоздики" ликвидировали замаскированный опорник ВСУ на Донецком направлении
Sputnik Узбекистан
Российские разведчики выявили позиции противника при помощи беспилотника, а затем открыли по ним огонь
2024-04-19T11:45+0500
2024-04-19T11:45+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Расчеты самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 1-го армейского корпуса уничтожили выявленный дронами замаскированный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Разведчики при помощи БПЛА вскрыли замаскированные позиции противника на одном из участков Донецкого направления специальной военной операции. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", получив координаты огневых точек противника, открыл по ним огонь, поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.В российском оборонном ведомстве добавили, что расчеты 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" ведут огонь на дальности до 22 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. При выполнении боевых задач применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.
https://uz.sputniknews.ru/20240418/raschet-buk-m2-unichtojeniye-rakety-vsu-avdeyevka-43478504.html
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донецкое направление расчеты сау "гвоздика"
донецкое направление расчеты сау "гвоздика"

"Гвоздики" ликвидировали замаскированный опорник ВСУ на Донецком направлении

11:45 19.04.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов на Херсонском направлении
Работа артиллерийских расчетов на Херсонском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Российские разведчики выявили позиции противника при помощи беспилотника, а затем открыли по ним огонь.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Расчеты самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 1-го армейского корпуса уничтожили выявленный дронами замаскированный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Разведчики при помощи БПЛА вскрыли замаскированные позиции противника на одном из участков Донецкого направления специальной военной операции. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", получив координаты огневых точек противника, открыл по ним огонь, поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.

"Каждый раз по рации цели получаем, наводимся… Задачи разные – подавление боевых машин, пехота, укрепы на позициях... Используем также дымовые снаряды для постановки дымовых завес, когда пехота наша идет в наступление. Под каждую задачу свой снаряд готовим", — рассказал заряжающий с позывным "Балур".

В российском оборонном ведомстве добавили, что расчеты 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" ведут огонь на дальности до 22 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. При выполнении боевых задач применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.
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