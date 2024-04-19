https://uz.sputniknews.ru/20240419/raschety-gvozdika-likvidatsiya-vsu-dnr-43506512.html

"Гвоздики" ликвидировали замаскированный опорник ВСУ на Донецком направлении

"Гвоздики" ликвидировали замаскированный опорник ВСУ на Донецком направлении

Sputnik Узбекистан

Российские разведчики выявили позиции противника при помощи беспилотника, а затем открыли по ним огонь

2024-04-19T11:45+0500

2024-04-19T11:45+0500

2024-04-19T11:45+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

россия

всу

сво

вооружение

безопасность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/13/43505701_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_763dc446e04d9a243d437903e60658fe.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Расчеты самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 1-го армейского корпуса уничтожили выявленный дронами замаскированный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Разведчики при помощи БПЛА вскрыли замаскированные позиции противника на одном из участков Донецкого направления специальной военной операции. Расчет самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика", получив координаты огневых точек противника, открыл по ним огонь, поражение цели подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.В российском оборонном ведомстве добавили, что расчеты 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" ведут огонь на дальности до 22 километров как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. При выполнении боевых задач применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

https://uz.sputniknews.ru/20240418/raschet-buk-m2-unichtojeniye-rakety-vsu-avdeyevka-43478504.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

донецкое направление расчеты сау "гвоздика"