https://uz.sputniknews.ru/20240418/raschet-buk-m2-unichtojeniye-rakety-vsu-avdeyevka-43478504.html
Расчет "Бук-М2" уничтожил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ
Расчет "Бук-М2" уничтожил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ
Sputnik Узбекистан
Ракеты двигались в направлении объекта, охраняемого силами противовоздушной обороны РФ.
2024-04-18T13:55+0500
2024-04-18T13:55+0500
2024-04-18T13:55+0500
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил украинские ракеты на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Там также уточнили, что командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение после обнаружения ракет ВСУ во время несения боевого дежурства. Ракеты двигались в направлении охраняемого российской ПВО объекта.В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3" группировки войск "Центр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. ПВО обеспечивает прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов России, добавили в российском оборонном ведомстве.Для справки: ЗРК "Бук-М2" — высокомобильный комплекс, используемый для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия в полете.
https://uz.sputniknews.ru/20240416/rossiya-desantniki-unichtojeniye-vsu-chasov-yar-43448658.html
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расчеты "бук-м2" авдеевское направление силы противовоздушной обороны рф
расчеты "бук-м2" авдеевское направление силы противовоздушной обороны рф
Расчет "Бук-М2" уничтожил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ
Ракеты двигались в направлении объекта, охраняемого силами противовоздушной обороны РФ.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил украинские ракеты на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Расчет "Бук-М2" группировки войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении... ("Бук-М2" – ред.) перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ", — рассказали в военном ведомстве.
Там также уточнили, что командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение после обнаружения ракет ВСУ во время несения боевого дежурства. Ракеты двигались в направлении охраняемого российской ПВО объекта.
В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3" группировки войск "Центр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. ПВО обеспечивает прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов России, добавили в российском оборонном ведомстве.
Для справки: ЗРК "Бук-М2" — высокомобильный комплекс, используемый для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия в полете.