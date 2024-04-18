https://uz.sputniknews.ru/20240418/raschet-buk-m2-unichtojeniye-rakety-vsu-avdeyevka-43478504.html

Расчет "Бук-М2" уничтожил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ

Расчет "Бук-М2" уничтожил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ

Sputnik Узбекистан

Ракеты двигались в направлении объекта, охраняемого силами противовоздушной обороны РФ.

2024-04-18T13:55+0500

2024-04-18T13:55+0500

2024-04-18T13:55+0500

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил украинские ракеты на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Там также уточнили, что командование зенитного ракетного дивизиона приняло незамедлительное решение после обнаружения ракет ВСУ во время несения боевого дежурства. Ракеты двигались в направлении охраняемого российской ПВО объекта.В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3" группировки войск "Центр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. ПВО обеспечивает прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов России, добавили в российском оборонном ведомстве.Для справки: ЗРК "Бук-М2" — высокомобильный комплекс, используемый для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия в полете.

https://uz.sputniknews.ru/20240416/rossiya-desantniki-unichtojeniye-vsu-chasov-yar-43448658.html

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расчеты "бук-м2" авдеевское направление силы противовоздушной обороны рф