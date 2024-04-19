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Врач рассказала о рисках сидячей работы
Врач рассказала о рисках сидячей работы
Sputnik Узбекистан
“Офисная задница” создает не только эстетические проблемы
2024-04-19T22:02+0500
2024-04-19T22:02+0500
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Малоподвижный образ жизни и продолжительная сидячая работа приводят к нежелательным последствиям для фигуры и здоровья. Человек, который долго сидит в течение дня, может не только набрать лишний вес, но и приобрести определенные заболевания, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова.Также она напомнила, что лишние калории всегда превращаются в жир. У женщин при сидячем образе жизни может формироваться особый тип ожирения — "груша", когда растут ягодицы и валики на бедрах, появляется целлюлит — высоки риски развития варикозной болезни и отеков к концу дня, предупредила врач.У мужчин сидячий образ жизни приводит к ожирению по типу "яблоко", хотя женщины тоже могут им страдать, добавила врач. Она рекомендовала принимать срочные меры, как только наметились изменения в фигуре. Это диета и занятия физкультурой."Желательно много ходить пешком, ездить на велосипеде, бегать по утрам, качать брюшной пресс. Можно делать аэробику на стуле. Это простые упражнения на сжимание и разжимание ягодиц, скручивание, потягивание, махи ногами в стороны, назад и вперед возле стула. Такие регулярные физкультурные паузы во время работы рекомендованы в качестве профилактики", – заключила Перевалова.
https://uz.sputniknews.ru/20240418/frukty-natoschak-protivopokazaniya-43485623.html
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сидячая работа риски
сидячая работа риски

Врач рассказала о рисках сидячей работы

22:02 19.04.2024
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
© Sputnik / Ilya Pitalev
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“Офисная задница” создает не только эстетические проблемы.
Малоподвижный образ жизни и продолжительная сидячая работа приводят к нежелательным последствиям для фигуры и здоровья. Человек, который долго сидит в течение дня, может не только набрать лишний вес, но и приобрести определенные заболевания, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова.
"Офисная задница – очень актуальная тема. Если человек пятидневку с 9:00 до 17:00 проводит в кресле перед компьютером, то со временем его фигура может сильно измениться, потому что отсутствует движение. Ведь основной потребитель энергии – это мышцы. И при долгом сидении мышцы, в том числе мышцы ягодиц, которые отвечают за ходьбу, начинают атрофироваться. Ослабевает лимфатическая система, которая должна поднимать лимфу от ног к сердцу. А это уже серьезное нарушение, поскольку ее (лимфатической системы, – ред.) задача – удаление продуктов жизнедеятельности наших клеток. Если человек много лет сидит, то возникает проблема лимфостаза", — предупредила специалист.
Также она напомнила, что лишние калории всегда превращаются в жир. У женщин при сидячем образе жизни может формироваться особый тип ожирения — "груша", когда растут ягодицы и валики на бедрах, появляется целлюлит — высоки риски развития варикозной болезни и отеков к концу дня, предупредила врач.
У мужчин сидячий образ жизни приводит к ожирению по типу "яблоко", хотя женщины тоже могут им страдать, добавила врач.
"Мужской вариант ожирения чаще проходит по типу "яблока", когда в области живота накапливается висцеральный жир. В этом случае в перспективе могут возникнуть риски сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентность и сахарный диабет", – предостерегла Перевалова.
Она рекомендовала принимать срочные меры, как только наметились изменения в фигуре. Это диета и занятия физкультурой.
"Желательно много ходить пешком, ездить на велосипеде, бегать по утрам, качать брюшной пресс. Можно делать аэробику на стуле. Это простые упражнения на сжимание и разжимание ягодиц, скручивание, потягивание, махи ногами в стороны, назад и вперед возле стула. Такие регулярные физкультурные паузы во время работы рекомендованы в качестве профилактики", – заключила Перевалова.
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