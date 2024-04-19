https://uz.sputniknews.ru/20240419/sidyachaya-rabota-riski-vrach-mneniye-43504345.html

Врач рассказала о рисках сидячей работы

Врач рассказала о рисках сидячей работы

Sputnik Узбекистан

“Офисная задница” создает не только эстетические проблемы

2024-04-19T22:02+0500

2024-04-19T22:02+0500

2024-04-19T22:02+0500

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Малоподвижный образ жизни и продолжительная сидячая работа приводят к нежелательным последствиям для фигуры и здоровья. Человек, который долго сидит в течение дня, может не только набрать лишний вес, но и приобрести определенные заболевания, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова.Также она напомнила, что лишние калории всегда превращаются в жир. У женщин при сидячем образе жизни может формироваться особый тип ожирения — "груша", когда растут ягодицы и валики на бедрах, появляется целлюлит — высоки риски развития варикозной болезни и отеков к концу дня, предупредила врач.У мужчин сидячий образ жизни приводит к ожирению по типу "яблоко", хотя женщины тоже могут им страдать, добавила врач. Она рекомендовала принимать срочные меры, как только наметились изменения в фигуре. Это диета и занятия физкультурой."Желательно много ходить пешком, ездить на велосипеде, бегать по утрам, качать брюшной пресс. Можно делать аэробику на стуле. Это простые упражнения на сжимание и разжимание ягодиц, скручивание, потягивание, махи ногами в стороны, назад и вперед возле стула. Такие регулярные физкультурные паузы во время работы рекомендованы в качестве профилактики", – заключила Перевалова.

https://uz.sputniknews.ru/20240418/frukty-natoschak-protivopokazaniya-43485623.html

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