Диетолог: кому противопоказаны фрукты натощак
© Foto : Пресс-служба акима Туркестанской областиЯблоки
© Foto : Пресс-служба акима Туркестанской области
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Здоровый человек может употреблять фрукты в любое время суток.
Спор о том, как употребление фруктов натощак влияет на организм, идет уже давно. Одни специалисты считают, что это вредит здоровью, другие не разделяют их мнение. Второй точки зрения придерживается и врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она рассказала, что здоровый человек может есть фрукты в любой момент, в том числе и на голодный желудок.
Специалист развенчала миф о вреде употребления фруктов натощак.
"Если оглянуться на историческую и культурную традицию, существующую у разных народностей, мы увидим, что фрукты натощак в некоторых странах едят совершенно спокойно, и ничего от этого не случается. Здоровому человеку можно есть фрукты в любой момент – натощак, перед едой, после еды. Только не стоит увлекаться ананасами: натощак они могут раздражать слизистую оболочку желудка. В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи – тогда он помогает пищеварению", – объяснила Белоусова.
Однако при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) фрукты следует полностью исключать из рациона, предупредила врач.
"Если у человека есть обострение заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника, когда требуется максимально щадящая диета, свежие фрукты временно исключаются из рациона, неважно, в какой момент их употреблять. Также я бы не рекомендовала людям, у которых есть гастрит или язвенная болезнь с повышенной кислотностью (вне обострения, – ред.) есть натощак кислые фрукты и ягоды, такие как клюква, облепиха, брусника, неспелые мандарины и, конечно же, ананас", – добавила Белоусова.
А вот банан, напротив, специалист рекомендовала употреблять натощак при повышенной кислотности, поскольку это крахмалистый продукт.
Банан, иллюстративное фото
"Банан за счет своей крахмалистости работает как буфер, гасит избыточную кислотность. Поэтому, если у человека между завтраком и обедом засосало под ложечкой, здесь банан очень здорово выручает", — заключила врач.