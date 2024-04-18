https://uz.sputniknews.ru/20240418/frukty-natoschak-protivopokazaniya-43485623.html

Диетолог: кому противопоказаны фрукты натощак

Диетолог: кому противопоказаны фрукты натощак

Sputnik Узбекистан

Здоровый человек может употреблять фрукты в любое время суток

2024-04-18T22:07+0500

2024-04-18T22:07+0500

2024-04-18T22:07+0500

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Спор о том, как употребление фруктов натощак влияет на организм, идет уже давно. Одни специалисты считают, что это вредит здоровью, другие не разделяют их мнение. Второй точки зрения придерживается и врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она рассказала, что здоровый человек может есть фрукты в любой момент, в том числе и на голодный желудок.Специалист развенчала миф о вреде употребления фруктов натощак.Однако при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) фрукты следует полностью исключать из рациона, предупредила врач.А вот банан, напротив, специалист рекомендовала употреблять натощак при повышенной кислотности, поскольку это крахмалистый продукт."Банан за счет своей крахмалистости работает как буфер, гасит избыточную кислотность. Поэтому, если у человека между завтраком и обедом засосало под ложечкой, здесь банан очень здорово выручает", — заключила врач.

https://uz.sputniknews.ru/20240416/produkty-dlya-vozrasta-50-plyus-43449464.html

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Sputnik Узбекистан

диетолог фрукты натощак