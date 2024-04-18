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Диетолог: кому противопоказаны фрукты натощак
Диетолог: кому противопоказаны фрукты натощак
Sputnik Узбекистан
Здоровый человек может употреблять фрукты в любое время суток
2024-04-18T22:07+0500
2024-04-18T22:07+0500
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Спор о том, как употребление фруктов натощак влияет на организм, идет уже давно. Одни специалисты считают, что это вредит здоровью, другие не разделяют их мнение. Второй точки зрения придерживается и врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она рассказала, что здоровый человек может есть фрукты в любой момент, в том числе и на голодный желудок.Специалист развенчала миф о вреде употребления фруктов натощак.Однако при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) фрукты следует полностью исключать из рациона, предупредила врач.А вот банан, напротив, специалист рекомендовала употреблять натощак при повышенной кислотности, поскольку это крахмалистый продукт."Банан за счет своей крахмалистости работает как буфер, гасит избыточную кислотность. Поэтому, если у человека между завтраком и обедом засосало под ложечкой, здесь банан очень здорово выручает", — заключила врач.
https://uz.sputniknews.ru/20240416/produkty-dlya-vozrasta-50-plyus-43449464.html
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диетолог фрукты натощак
диетолог фрукты натощак

Диетолог: кому противопоказаны фрукты натощак

22:07 18.04.2024
© Foto : Пресс-служба акима Туркестанской областиЯблоки
Яблоки - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2024
© Foto : Пресс-служба акима Туркестанской области
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Здоровый человек может употреблять фрукты в любое время суток.
Спор о том, как употребление фруктов натощак влияет на организм, идет уже давно. Одни специалисты считают, что это вредит здоровью, другие не разделяют их мнение. Второй точки зрения придерживается и врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она рассказала, что здоровый человек может есть фрукты в любой момент, в том числе и на голодный желудок.
Специалист развенчала миф о вреде употребления фруктов натощак.
"Если оглянуться на историческую и культурную традицию, существующую у разных народностей, мы увидим, что фрукты натощак в некоторых странах едят совершенно спокойно, и ничего от этого не случается. Здоровому человеку можно есть фрукты в любой момент – натощак, перед едой, после еды. Только не стоит увлекаться ананасами: натощак они могут раздражать слизистую оболочку желудка. В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи – тогда он помогает пищеварению", – объяснила Белоусова.
Однако при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) фрукты следует полностью исключать из рациона, предупредила врач.
"Если у человека есть обострение заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника, когда требуется максимально щадящая диета, свежие фрукты временно исключаются из рациона, неважно, в какой момент их употреблять. Также я бы не рекомендовала людям, у которых есть гастрит или язвенная болезнь с повышенной кислотностью (вне обострения, – ред.) есть натощак кислые фрукты и ягоды, такие как клюква, облепиха, брусника, неспелые мандарины и, конечно же, ананас", – добавила Белоусова.
А вот банан, напротив, специалист рекомендовала употреблять натощак при повышенной кислотности, поскольку это крахмалистый продукт.
© Unsplash / Louis Hansel Банан, иллюстративное фото
Банан, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2024
Банан, иллюстративное фото
© Unsplash / Louis Hansel
"Банан за счет своей крахмалистости работает как буфер, гасит избыточную кислотность. Поэтому, если у человека между завтраком и обедом засосало под ложечкой, здесь банан очень здорово выручает", — заключила врач.
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