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https://uz.sputniknews.ru/20240420/eksport-promyshlennost-selxozproduktsiya-fergana-belarus-43525795.html
Главы Ферганской и Гомельской областей утвердили план совместных мероприятий
Главы Ферганской и Гомельской областей утвердили план совместных мероприятий
Sputnik Узбекистан
Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко находится с визитом в Ферганской области
2024-04-20T16:03+0500
2024-04-20T16:09+0500
ферганская область
беларусь
сотрудничество
делегация
встреча
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Главы Ферганской и Гомельской областей Хайрулло Базаров и Иван Крупко в ходе прошедшей встречи утвердили план совместных мероприятий между двумя регионами по реализации договоренностей, достигнутых в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах на 2024-2025 годы.Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в инвестиционной сфере, культуре, туризме, сельском хозяйстве и других направлениях. Стороны говорили об увеличении объемов экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции из Ферганской в Гомельскую область, более эффективном использовании имеющихся возможностей для обеспечения Ферганы мясом, молочной продукцией, мебелью и изделиями из дерева из Беларуси.Обсудили также открытие в Гомеле торгового дома Ферганы, продвигающего продукцию производителей региона.В ходе встречи достигнута договоренность о сотрудничестве между двумя областями в области профессионального и высшего образования, в частности, внедрении в Фергане инновационного опыта Гомеля в подготовке специалистов для промышленных предприятий региона.По итогам переговоров Соглашение о сотрудничестве между СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Гомель-Ратон" подписали руководители свободных экономических зон Фаррух Рахмонов и Антонина Ежова.Иван Крупко пригласил Хайрулло Базарова на Гомельский международный экономический форум в сентябре и вручил официальное приглашение.
ферганская область
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ферганская область гомельская область план мероприятия беларусь делегация председатель гомельский облисполком иван крупко визит
ферганская область гомельская область план мероприятия беларусь делегация председатель гомельский облисполком иван крупко визит

Главы Ферганской и Гомельской областей утвердили план совместных мероприятий

16:03 20.04.2024 (обновлено: 16:09 20.04.2024)
© Хокимият Ферганской области Руководители Гомельского облисполкома и Ферганской области подписали план мероприятий на 2024-2025 годы
Руководители Гомельского облисполкома и Ферганской области подписали план мероприятий на 2024-2025 годы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2024
© Хокимият Ферганской области
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Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко находится с визитом в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Главы Ферганской и Гомельской областей Хайрулло Базаров и Иван Крупко в ходе прошедшей встречи утвердили план совместных мероприятий между двумя регионами по реализации договоренностей, достигнутых в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах на 2024-2025 годы.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в инвестиционной сфере, культуре, туризме, сельском хозяйстве и других направлениях.
© Хокимият Ферганской области Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2024
Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
© Хокимият Ферганской области
Стороны говорили об увеличении объемов экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции из Ферганской в Гомельскую область, более эффективном использовании имеющихся возможностей для обеспечения Ферганы мясом, молочной продукцией, мебелью и изделиями из дерева из Беларуси.
© Хокимият Ферганской области Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2024
Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
© Хокимият Ферганской области
Обсудили также открытие в Гомеле торгового дома Ферганы, продвигающего продукцию производителей региона.
В ходе встречи достигнута договоренность о сотрудничестве между двумя областями в области профессионального и высшего образования, в частности, внедрении в Фергане инновационного опыта Гомеля в подготовке специалистов для промышленных предприятий региона.
© Хокимият Ферганской области Хоким Ферганской области Хайрулло Базаров (в центре)
Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2024
Хоким Ферганской области Хайрулло Базаров (в центре)
© Хокимият Ферганской области
По итогам переговоров Соглашение о сотрудничестве между СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Гомель-Ратон" подписали руководители свободных экономических зон Фаррух Рахмонов и Антонина Ежова.
Иван Крупко пригласил Хайрулло Базарова на Гомельский международный экономический форум в сентябре и вручил официальное приглашение.
© Хокимият Ферганской области Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2024
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
© Хокимият Ферганской области
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