https://uz.sputniknews.ru/20240420/eksport-promyshlennost-selxozproduktsiya-fergana-belarus-43525795.html

Главы Ферганской и Гомельской областей утвердили план совместных мероприятий

Главы Ферганской и Гомельской областей утвердили план совместных мероприятий

Sputnik Узбекистан

Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко находится с визитом в Ферганской области

2024-04-20T16:03+0500

2024-04-20T16:03+0500

2024-04-20T16:09+0500

ферганская область

беларусь

сотрудничество

делегация

встреча

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/14/43526301_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_de1da8eff065a6a3b61c23ebd9231eb5.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Главы Ферганской и Гомельской областей Хайрулло Базаров и Иван Крупко в ходе прошедшей встречи утвердили план совместных мероприятий между двумя регионами по реализации договоренностей, достигнутых в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах на 2024-2025 годы.Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в инвестиционной сфере, культуре, туризме, сельском хозяйстве и других направлениях. Стороны говорили об увеличении объемов экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции из Ферганской в Гомельскую область, более эффективном использовании имеющихся возможностей для обеспечения Ферганы мясом, молочной продукцией, мебелью и изделиями из дерева из Беларуси.Обсудили также открытие в Гомеле торгового дома Ферганы, продвигающего продукцию производителей региона.В ходе встречи достигнута договоренность о сотрудничестве между двумя областями в области профессионального и высшего образования, в частности, внедрении в Фергане инновационного опыта Гомеля в подготовке специалистов для промышленных предприятий региона.По итогам переговоров Соглашение о сотрудничестве между СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Гомель-Ратон" подписали руководители свободных экономических зон Фаррух Рахмонов и Антонина Ежова.Иван Крупко пригласил Хайрулло Базарова на Гомельский международный экономический форум в сентябре и вручил официальное приглашение.

ферганская область

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ферганская область гомельская область план мероприятия беларусь делегация председатель гомельский облисполком иван крупко визит