Главы Ферганской и Гомельской областей утвердили план совместных мероприятий
16:03 20.04.2024 (обновлено: 16:09 20.04.2024)
© Хокимият Ферганской области Руководители Гомельского облисполкома и Ферганской области подписали план мероприятий на 2024-2025 годы
Подписаться
Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко находится с визитом в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Главы Ферганской и Гомельской областей Хайрулло Базаров и Иван Крупко в ходе прошедшей встречи утвердили план совместных мероприятий между двумя регионами по реализации договоренностей, достигнутых в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и других сферах на 2024-2025 годы.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в инвестиционной сфере, культуре, туризме, сельском хозяйстве и других направлениях.
© Хокимият Ферганской области Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
Стороны говорили об увеличении объемов экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции из Ферганской в Гомельскую область, более эффективном использовании имеющихся возможностей для обеспечения Ферганы мясом, молочной продукцией, мебелью и изделиями из дерева из Беларуси.
© Хокимият Ферганской области Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
Перспективы сотрудничества обсудили хоким Ферганской области Хайрулло Базаров и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко
Обсудили также открытие в Гомеле торгового дома Ферганы, продвигающего продукцию производителей региона.
В ходе встречи достигнута договоренность о сотрудничестве между двумя областями в области профессионального и высшего образования, в частности, внедрении в Фергане инновационного опыта Гомеля в подготовке специалистов для промышленных предприятий региона.
Хоким Ферганской области Хайрулло Базаров (в центре)
По итогам переговоров Соглашение о сотрудничестве между СЭЗ "Коканд" и СЭЗ "Гомель-Ратон" подписали руководители свободных экономических зон Фаррух Рахмонов и Антонина Ежова.
Иван Крупко пригласил Хайрулло Базарова на Гомельский международный экономический форум в сентябре и вручил официальное приглашение.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко