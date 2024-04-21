https://uz.sputniknews.ru/20240421/buxara-i-tatarstan-planiruyut-razvivat-vzaimodeystvie--v-kakix-otraslyax-43533320.html

Бухара и Татарстан планируют развивать взаимодействие — в каких отраслях

Бухара и Татарстан планируют развивать взаимодействие — в каких отраслях

Sputnik Узбекистан

В список областей, в которых Татарстан предполагает развивать сотрудничество с Бухарской областью, входят машиностроение, нефтехимия и сельхозтехника.

2024-04-21T15:41+0500

2024-04-21T15:41+0500

2024-04-21T15:42+0500

узбекистан

татарстан

рабочий визит главы татарстана рустама минниханова в узбекистан

бухарская область

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Бухару. В понедельник делегация республики примет участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", сообщают телеканал Татарстан 24 и Татар Информ.Отмечается, что во время своего визита Рустам Минниханов посетил площадки специального промышленного парка "Бухарский комплекс развития промышленности" и провел встречу с хокимом области Ботиром Зариповым, чтобы обсудить дальнейшее развитие данного промышленного объекта.Его сопровождал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Раису Татарстана представили генеральный план развития территории, площадь которой составляет 1 тыс. га.На первом этапе там планируют построить электроподстанции, два промышленных объекта, административный блок, учебный центр, здание таможни и место обслуживания грузовых автомобилей.На встрече стороны отметили важность презентации парка за рубежом и создание учебного заведения для подготовки кадров. Рустам Минниханов также подчеркнул необходимость посещения ряда стран для продвижения проекта.Во время осмотра Минниханов заметил, что для успешной реализации проекта уже на этапе строительства важно привлекать резидентов, сегодня надо понимать, кто именно ими будет. Он добавил, что с открытием особой зоны условия, которые были прописаны, должны сохраняться ближайшие 10 лет.Хоким Бухарской области выразил благодарность за внимание к проекту и заверил, что все предложения будут учтены.По словам министра энергетики Узбекистана, в числе прочих республика готова привлекать партнеров из Татарстана. Мирзамахмудов также заверил, что в рамках поручения президента Узбекистана при сотрудничестве с Татарстаном первые базовые объекты, необходимые для запуска особой зоны, будут сданы к концу этого года.Кроме этого, отмечается что глава Татарстана выделил несколько областей, в которых предполагается развивать сотрудничество с Бухарской областью, включая машиностроение, нефтехимию, сельхозтехнику и другие.Раис Татарстана подчеркнул, что республика открыта для инвестиций и инноваций, а также ее роль во вхождении зарубежных компаний на рынок.В октябре 2023 года президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время его визита в РТ презентовали опыт Татарстана в части работы особых экономических зон. Проекты вызвали большой интерес, и по итогу был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому РТ готова консультировать коллег из Узбекистана по строительству ОЭЗ. Уже в феврале 2024-го в Бухаре создали специальный промышленный парк.

https://uz.sputniknews.ru/20240328/tatarstan-surxandarya-vyvedut-sotrudnichestvo-na-novyy-uroven-43172567.html

узбекистан

татарстан

бухарская область

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