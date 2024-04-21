https://uz.sputniknews.ru/20240421/xorezm-i-kitayskiy-nannin-budut-razvivat-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo---podrobnosti-43532582.html

Хорезм и Китайский Наньнин будут развивать многоплановое сотрудничество — подробности

Хорезм и Китайский Наньнин будут развивать многоплановое сотрудничество — подробности

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество между регионами Узбекистана и Китая планируется расширять в сфере торговли и экономики, инвестиций, сельского хозяйства, строительства, текстиля и туризма.

2024-04-21T13:41+0500

2024-04-21T13:41+0500

2024-04-21T13:52+0500

узбекистан

китай

экономика

торговля

инвестиции

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/15/43532734_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2378f0176672f5bb3d0035fe7a0ff2d6.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В рамках визита делегации Хорезмской области в Китай в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района состоялась презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Хорезма, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии, организованном посольством Узбекистана, Генеральным консульством в Гуанчжоу, правительством Гуанси-Чжуанского автономного района и Ассоциацией развития международной торговли, приняли участие представители почти 200 компаний, торгово-экономических и туристических ассоциаций и деловых кругов региона.В рамках мероприятия, председатель Комитета содействия международной торговле Гуанси Ян Яньян отметил, что Узбекистан является важным торговым партнером Китая. В ходе мероприятия состоялись переговоры между представителями бизнеса Узбекистана и Китая, на которых были достигнуты договоренности о реализации проектов по направлениям взаимовыгодного взаимодействия в различных сферах. В частности, между Гуаньсийским комитетом содействия международной торговле и Торгово-промышленной палатой Хорезмской области подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.Гуанси-Чжуанский автономный район расположен на юге Китая и имеет население более 50 млн человек. Административный центр и крупнейший город — Наньнин. В 2023 году объем ВВП приблизился к $400 млрд. Регион занимает первое место в Китае по выращиванию тропических фруктов.

https://uz.sputniknews.ru/20240418/v-pekine-obsudili-perspektivy-razvitiya-uzbeksko-kitayskogo-sotrudnichestva--podrobnosti--43479714.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан хорезм китай наньнин сотрудничество экономика