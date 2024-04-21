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Хорезм и Китайский Наньнин будут развивать многоплановое сотрудничество — подробности
Хорезм и Китайский Наньнин будут развивать многоплановое сотрудничество — подробности
Sputnik Узбекистан
Сотрудничество между регионами Узбекистана и Китая планируется расширять в сфере торговли и экономики, инвестиций, сельского хозяйства, строительства, текстиля и туризма.
2024-04-21T13:41+0500
2024-04-21T13:41+0500
2024-04-21T13:52+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В рамках визита делегации Хорезмской области в Китай в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района состоялась презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Хорезма, сообщает ИА "Дунё".В мероприятии, организованном посольством Узбекистана, Генеральным консульством в Гуанчжоу, правительством Гуанси-Чжуанского автономного района и Ассоциацией развития международной торговли, приняли участие представители почти 200 компаний, торгово-экономических и туристических ассоциаций и деловых кругов региона.В рамках мероприятия, председатель Комитета содействия международной торговле Гуанси Ян Яньян отметил, что Узбекистан является важным торговым партнером Китая. В ходе мероприятия состоялись переговоры между представителями бизнеса Узбекистана и Китая, на которых были достигнуты договоренности о реализации проектов по направлениям взаимовыгодного взаимодействия в различных сферах. В частности, между Гуаньсийским комитетом содействия международной торговле и Торгово-промышленной палатой Хорезмской области подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.Гуанси-Чжуанский автономный район расположен на юге Китая и имеет население более 50 млн человек. Административный центр и крупнейший город — Наньнин. В 2023 году объем ВВП приблизился к $400 млрд. Регион занимает первое место в Китае по выращиванию тропических фруктов.
https://uz.sputniknews.ru/20240418/v-pekine-obsudili-perspektivy-razvitiya-uzbeksko-kitayskogo-sotrudnichestva--podrobnosti--43479714.html
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узбекистан хорезм китай наньнин сотрудничество экономика
узбекистан хорезм китай наньнин сотрудничество экономика
Хорезм и Китайский Наньнин будут развивать многоплановое сотрудничество — подробности
13:41 21.04.2024 (обновлено: 13:52 21.04.2024)
Сотрудничество между регионами Узбекистана и Китая планируется расширять в сфере торговли и экономики, инвестиций, сельского хозяйства, строительства, текстиля и туризма.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В рамках визита делегации Хорезмской области в Китай в городе Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района состоялась презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Хорезма, сообщает ИА "Дунё".
В мероприятии, организованном посольством Узбекистана, Генеральным консульством в Гуанчжоу, правительством Гуанси-Чжуанского автономного района и Ассоциацией развития международной торговли, приняли участие представители почти 200 компаний, торгово-экономических и туристических ассоциаций и деловых кругов региона.
“Основная цель мероприятия — дальнейшее расширение сотрудничества и обменов между регионами Узбекистана и Китая в сфере торговли и экономики, инвестиций, сельского хозяйства, строительства, текстиля и туризма, — отмечает Агентство.
В рамках мероприятия, председатель Комитета содействия международной торговле Гуанси Ян Яньян отметил, что Узбекистан является важным торговым партнером Китая.
"Гуанси-Чжуанский автономный район и Узбекистан имеют большие возможности для сотрудничества в таких сферах, как производство оборудования, минеральные ресурсы, сельскохозяйственные технологии, хлопкопрядение, туризм", — сказал он.
В ходе мероприятия состоялись переговоры между представителями бизнеса Узбекистана и Китая, на которых были достигнуты договоренности о реализации проектов по направлениям взаимовыгодного взаимодействия в различных сферах. В частности, между Гуаньсийским комитетом содействия международной торговле и Торгово-промышленной палатой Хорезмской области подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.
Гуанси-Чжуанский автономный район расположен на юге Китая и имеет население более 50 млн человек. Административный центр и крупнейший город — Наньнин. В 2023 году объем ВВП приблизился к $400 млрд. Регион занимает первое место в Китае по выращиванию тропических фруктов.