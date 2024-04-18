https://uz.sputniknews.ru/20240418/v-pekine-obsudili-perspektivy-razvitiya-uzbeksko-kitayskogo-sotrudnichestva--podrobnosti--43479714.html
В Пекине обсудили перспективы развития узбекско-китайского сотрудничества — подробности
В Пекине обсудили перспективы развития узбекско-китайского сотрудничества — подробности
Sputnik Узбекистан
В качестве приоритетных направлений взаимодействия рассматриваются политическая, торгово-экономическая, инвестиционная, военная и культурно-гуманитарная сферы.
2024-04-18T12:12+0500
2024-04-18T12:12+0500
2024-04-18T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В городе Пекине состоялись 8-е заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Узбекско-Китайского межправительственного комитета и очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и КНР. По информации МИД РУз, делегации сторон возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и заместитель Министра иностранных дел КНР Сун Вэйдун.Во время переговоров стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества. Особое внимание при этом уделили ускорению реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в январе 2024 года государственного визита президента Узбекистана в Китай.В рамках встречи стороны подтвердили взаимный интерес в укреплении партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, рассмотрели предложения по наращиванию культурно-гуманитарных и туристических обменов.Отдельное внимание собеседники уделили вопросам активизации взаимодействия сторон в рамках ООН и других международных институтов. Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.
https://uz.sputniknews.ru/20240413/forum-pekin-potentsial-xorezmskaya-oblast-43411257.html
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узбекистан китай пекин сотрудничество
узбекистан китай пекин сотрудничество
В Пекине обсудили перспективы развития узбекско-китайского сотрудничества — подробности
В качестве приоритетных направлений взаимодействия рассматриваются политическая, торгово-экономическая, инвестиционная, военная и культурно-гуманитарная сферы.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В городе Пекине состоялись 8-е заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Узбекско-Китайского межправительственного комитета и очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и КНР.
По информации
МИД РУз, делегации сторон возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и заместитель Министра иностранных дел КНР Сун Вэйдун.
Во время переговоров стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества. Особое внимание при этом уделили ускорению реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в январе 2024 года государственного визита президента Узбекистана в Китай.
“Китайская сторона высоко оценила осуществляемые в Узбекистане масштабные реформы, направленные на совершенствование государственного управления и законодательной сферы, либерализацию и модернизацию национальной экономики“, — отмечает ведомство.
В рамках встречи стороны подтвердили взаимный интерес в укреплении партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, рассмотрели предложения по наращиванию культурно-гуманитарных и туристических обменов.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросам активизации взаимодействия сторон в рамках ООН и других международных институтов. Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.