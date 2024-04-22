https://uz.sputniknews.ru/20240422/eaeu-briks-ministry-vstrecha-43541957.html

Встреча министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС пройдет в августе 2024 года

Встреча министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС пройдет в августе 2024 года

Sputnik Узбекистан

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК: Союз планомерно выстраивает инфраструктуру международного диалога с крупнейшими региональными объединениями, которые составляют ядро Большого Евразийского партнерства

2024-04-22T14:15+0500

2024-04-22T14:15+0500

2024-04-22T14:17+0500

еаэс

еэк

брикс

встреча

министры

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Встреча министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС планируется в августе 2024 года, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, сообщает пресс-служба ЕЭК.По словам Барсегян, среди региональных экономических объединений Евразийский экономический союз занимает достойное место и играет ключевую роль в укреплении экономики государств-членов, обеспечении их гармоничного развития. Позиционирование ЕАЭС как одного из экономических центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства определено в качестве одного из ключевых приоритетов Декларации о дальнейшем развитии Союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".Министр ЕЭК подчеркнула, что Союз планомерно выстраивает инфраструктуру международного диалога с крупнейшими региональными объединениями, составляющими ядро Большого Евразийского партнерства. Это СНГ, ШОС, БРИКС, Африканский союз и другие заинтересованные объединения и государства.Министр акцентировала внимание на развитии транспортно-логистической сферы и использовании транзитного потенциала – как важных элементов экономического взаимодействия для выхода на внешние рынки. По ее мнению, связать страны евразийского региона автомобильными и железными дорогами, газопроводами и линиями электропередачи поможет реализация в том числе проекта "Перекресток мира", предлагаемого Арменией, председательствующей в текущем году в органах Союза.Говоря об успехах ЕАЭС, она отметила, что особое внимание Союз уделяет развитию реального сектора экономики, в том числе в сферах промышленности и агропромышленного комплекса.Одним из значимых достижений на современном этапе евразийской интеграции, стало внедрение механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в ЕАЭС. По мнению, министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК — это новый уровень интеграции в реальном секторе экономики.

https://uz.sputniknews.ru/20240421/v-eaes-uvelichili-vypusk-selxozproduktsii--eek-43535051.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

встреча министры промышленности еаэс брикс