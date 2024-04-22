https://uz.sputniknews.ru/20240422/eaeu-briks-ministry-vstrecha-43541957.html
Встреча министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС пройдет в августе 2024 года
Встреча министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС пройдет в августе 2024 года
Sputnik Узбекистан
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК: Союз планомерно выстраивает инфраструктуру международного диалога с крупнейшими региональными объединениями, которые составляют ядро Большого Евразийского партнерства
2024-04-22T14:15+0500
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Встреча министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС планируется в августе 2024 года, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, сообщает пресс-служба ЕЭК.По словам Барсегян, среди региональных экономических объединений Евразийский экономический союз занимает достойное место и играет ключевую роль в укреплении экономики государств-членов, обеспечении их гармоничного развития. Позиционирование ЕАЭС как одного из экономических центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства определено в качестве одного из ключевых приоритетов Декларации о дальнейшем развитии Союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".Министр ЕЭК подчеркнула, что Союз планомерно выстраивает инфраструктуру международного диалога с крупнейшими региональными объединениями, составляющими ядро Большого Евразийского партнерства. Это СНГ, ШОС, БРИКС, Африканский союз и другие заинтересованные объединения и государства.Министр акцентировала внимание на развитии транспортно-логистической сферы и использовании транзитного потенциала – как важных элементов экономического взаимодействия для выхода на внешние рынки. По ее мнению, связать страны евразийского региона автомобильными и железными дорогами, газопроводами и линиями электропередачи поможет реализация в том числе проекта "Перекресток мира", предлагаемого Арменией, председательствующей в текущем году в органах Союза.Говоря об успехах ЕАЭС, она отметила, что особое внимание Союз уделяет развитию реального сектора экономики, в том числе в сферах промышленности и агропромышленного комплекса.Одним из значимых достижений на современном этапе евразийской интеграции, стало внедрение механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в ЕАЭС. По мнению, министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК — это новый уровень интеграции в реальном секторе экономики.
https://uz.sputniknews.ru/20240421/v-eaes-uvelichili-vypusk-selxozproduktsii--eek-43535051.html
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встреча министры промышленности еаэс брикс
встреча министры промышленности еаэс брикс
Встреча министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС пройдет в августе 2024 года
14:15 22.04.2024 (обновлено: 14:17 22.04.2024)
Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК: Союз планомерно выстраивает инфраструктуру международного диалога с крупнейшими региональными объединениями, которые составляют ядро Большого Евразийского партнерства.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik.
Встреча министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС планируется в августе 2024 года, заявила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
По словам Барсегян, среди региональных экономических объединений Евразийский экономический союз занимает достойное место и играет ключевую роль в укреплении экономики государств-членов, обеспечении их гармоничного развития.
Позиционирование ЕАЭС как одного из экономических центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства определено в качестве одного из ключевых приоритетов Декларации о дальнейшем развитии Союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".
Министр ЕЭК подчеркнула, что Союз планомерно выстраивает инфраструктуру международного диалога с крупнейшими региональными объединениями, составляющими ядро Большого Евразийского партнерства. Это СНГ, ШОС, БРИКС, Африканский союз и другие заинтересованные объединения и государства.
"ЕАЭС открыт к диалогу с третьими странами, региональными интеграционными и межгосударственными объединениями. В этом году одна из стран Евразийского экономического союза – Российская Федерация председательствует в БРИКС, и мы планируем проведение встречи министров промышленности стран БРИКС и ЕАЭС в августе 2024 года в Нижнем Новгороде", — сообщила Гоар Барсегян на пленарной сессии Всемирного форума "Новая эпоха – новые пути".
Министр акцентировала внимание на развитии транспортно-логистической сферы и использовании транзитного потенциала – как важных элементов экономического взаимодействия для выхода на внешние рынки. По ее мнению, связать страны евразийского региона автомобильными и железными дорогами, газопроводами и линиями электропередачи поможет реализация в том числе проекта "Перекресток мира", предлагаемого Арменией, председательствующей в текущем году в органах Союза.
Говоря об успехах ЕАЭС, она отметила, что особое внимание Союз уделяет развитию реального сектора экономики, в том числе в сферах промышленности и агропромышленного комплекса.
"В 2023 году промышленность стран ЕАЭС продемонстрировала положительную динамику роста показателей производства – на 3,7% по сравнению с 2022 годом. Рост зафиксирован во всех странах Союза. Положительная динамика показателей производства в нынешнем году усилилась и достигла в январе-феврале 6,6 %", — сказала Барсегян.
Одним из значимых достижений на современном этапе евразийской интеграции, стало внедрение механизма финансовой поддержки кооперационных проектов в ЕАЭС. По мнению, министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК — это новый уровень интеграции в реальном секторе экономики.